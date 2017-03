Từ "nghiện" games đến tội ác

Manh động và liều lĩnh

Cách đây không lâu, người dân huyện Thường Tín (Hà Nội) thực sự “sốc” khi biết tin một cháu bé đang học tại trường Mầm non Hoa Sen (Thường Tín) bị chính người anh họ, là một học sinh lớp 8 sát hại cực kỳ dã man tại nhà vệ sinh bỏ hoang trên cánh đồng làng, phía sau trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (Thường Tín).

Trung tá Nguyễn Bá Ngọc - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cho biết: Thủ phạm gây ra vụ sát hại cháu Nguyễn Tuấn Anh, học sinh trường Mầm non Hoa Sen là Phạm Đình Cử (anh họ nạn nhân) và Nguyễn Văn Trọng, bạn học cùng lớp 8, trường THCS Thường Tín với Cử.

Khi bị cơ quan công an làm rõ hành vi phạm tội, Cử và Trọng khai nhận do ham mê chơi games online trên mạng Internet, Cử bàn với Trọng bắt cóc em họ để tống tiền. Chúng đã chuẩn bị sẵn thuốc chuột pha vào cốc sữa và 1 chiếc bao tải, rồi ra trường Mầm non Hoa Sen đón cháu Tuấn Anh. Trước đó, chúng viết một bức thư yêu cầu gia đình cháu Tuấn Anh phải nộp cho chúng 30 triệu đồng mới tìm thấy cháu. “Tuy nhiên, trong đầu những đứa trẻ kia đã có dã tâm giết chết cháu Tuấn Anh, rồi mới gửi thư tống tiền đến cho bố mẹ nạn nhân. Đây là hành vi hết sức dã man, tàn bạo không thể tưởng tượng được lại xuất hiện trong đầu 2 đứa trẻ mới đang học lớp 8” - Trung tá Nguyễn Bá Ngọc cho biết! Sau khi đón cậu em họ từ trường Mầm non Hoa Sen ra ngoài đường, 2 kẻ sát nhân cho cháu Tuấn Anh uống sữa pha thuốc chuột.

Thấy cháu Tuấn Anh chưa ngấm thuốc, Cử và Trọng đưa cháu đến khu nhà vệ sinh bỏ hoang ở phía sau trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây rồi nhét vào bao tải, dùng gạch đập vào đầu cháu cho đến chết rồi nhét xác nạn nhân xuống hố gas, lấy gạch đậy lên để tránh bị phát hiện. Thực hiện xong hành vi mất nhân tính đó, Cử và Trọng ung dung về chơi điện tử, chờ đến chiều tối mang thư tống tiền lén bỏ vào nhà bố mẹ cháu Tuấn Anh. Chúng còn lừa dối gia đình nạn nhân bằng cách viết thêm vào thư nội dung: “Muốn con chúng mày về nhà an toàn, tối thứ 5 tuần này để 30 triệu đồng ngoài cổng... Đưa tiền chậm một ngày, con trai chúng mày sẽ bị mất một ngón tay”. Ngày hôm sau, 2 kẻ cuồng sát vẫn đi học bình thường và tỏ ra hồn nhiên, như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Thường Tín, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi đặc biệt nghiêm trọng. Người lái xe bị một nhóm đối tượng sau khi thuê taxi đã dùng dao, gậy tấn công gây thương tích nặng tại khu vực vườn sắn thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Gây án xong, một trong số các đối tượng cướp tài sản đã bị nhân dân xung quanh phát hiện, bắt giữ giao cho lực lượng CAH Thạch Thất xử lý. Qua điều tra, lực lượng công an đã làm rõ nhóm đối tượng gây án gồm Nguyễn Tuấn Anh, SN 1992, trú quán tại phường Him Lam, TP Điện Biên; Đỗ Vũ Hoàng Phước, SN 1991, trú quán tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Vũ Văn Hẳn, SN 1993, trú quán tại Hát Lót, Sơn La. Cả 3 đối tượng trên đều đang đi học, riêng Nguyễn Tuấn Anh học tại trường Võ thuật Bảo Long, ở TP Sơn Tây (Hà Nội). Bọn cướp khai nhận rủ nhau đi cướp tài sản để có tiền chơi điện tử, games...

Trách nhiệm thuộc về ai?

Sau khi làm rõ những vụ án nghiêm trọng do trẻ vị thành niên gây ra, cơ quan điều tra đều có những kết luận về sự buông lỏng quản lý, giáo dục con em từ phía các gia đình, nhà trường, đã để chúng nhúng sâu vào vũng bùn tội lỗi. “Tuy nhiên, về phía các gia đình, những bậc làm cha, mẹ có con em phạm tội thường phủ nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho nhà trường đã không quan tâm giáo dục con em họ tử tế.

Họ cho rằng con mình ra khỏi nhà là được nhà trường quản lý từ sáng đến chiều tối. Có chăng thì bố mẹ phải nhận trách nhiệm từ tối đến sáng hôm sau?!” - Trung tá Nguyễn Bá Ngọc cho biết thêm. Về phía những nhà trường có học sinh vi phạm pháp luật, họ đưa ra quan điểm giáo dục rất kỹ lưỡng, không hề có chút lơ là, chủ quan đối với học sinh. Ví dụ trường hợp 2 học sinh Cử và Trọng, mặc dù là 2 tên tội phạm gây án giết người một cách dã man, nhưng nhà trường nơi chúng theo học vẫn nhận xét là những học sinh ngoan, học giỏi, có hạnh kiểm tốt. Vụ việc xảy ra đối với nhà trường hoàn toàn bất ngờ và không thể lý giải được?!

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về quan điểm của cơ quan công an trước vấn đề tội phạm gây án nghiêm trọng ở độ tuổi “teen” - Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nhấn mạnh đây là vấn đề phức tạp, cần được mọi gia đình và toàn xã hội chung tay giải quyết. Vấn đề giáo dục, quản lý con em trước hết phải từ các bậc làm cha, mẹ. Vì hơn ai hết họ là những người hiểu rõ con cái mình, nên sớm phát hiện và ngăn chặn được những thói hư, tật xấu đang len lỏi, ăn mòn hành vi, nhân cách của trẻ.

Bên cạnh đó, vai trò quản lý, giáo dục con em từ phía các nhà trường cũng rất quan trọng. Thầy, cô giáo là những người cho các em trí tuệ, học vấn và những kiến thức xã hội, giúp các em định hình được lẽ sống làm người. Do vậy, mối quan hệ quản lý, giáo dục con trẻ giữa gia đình và nhà trường đều rất quan trọng và phải có sự quan tâm, liên kết, gắn bó chặt chẽ với nhau.