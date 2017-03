Tự nguyện bảo vệ vườn tiêu!

Một số thanh niên liền đến các chủ vườn tiêu, tự nguyện “bảo vệ an toàn” cho mỗi gốc tiêu với giá… 10.000 đồng/năm. Ai không “tự nguyện” nộp tiền, tiêu bị chặt phá. Mới đây, công an điểm mặt một nhóm thanh niên lêu lổng, có tiền án, tiền sự vừa đi trộm tiêu giống, vừa bảo kê cho một số vườn tiêu. Có dấu hiệu của việc hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản nên công an đang lập hồ sơ xử lý những thanh niên có tinh thần “bảo vệ tài sản” cho nông dân hổng giống ai này.



