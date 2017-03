Tự nhận là sát thủ tống tiền nữ sinh

Ngày 23/7, Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tiếp nhận Đinh Văn An (17 tuổi, quê Quảng Nam) từ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và đồng đội thuộc Đội phòng chống tội phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một. An bị các hiệp sĩ bắt quả tang nhận tiền "chuộc mạng" từ một nữ sinh.

"Sát thủ" bị bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt tiền của nữ sinh. Ảnh: N.T

Tối 22/7, An cùng với hai phụ nữ khác (chưa xác định danh tính) đến phòng trọ của Hiền (18 tuổi, sinh viên cao đẳng). Anh ta hùng hổ tự xưng là sát thủ, vừa nhận "hợp đồng" giết Hiền với số tiền hàng chục triệu đồng. Nếu nữ sinh muốn toàn tính mạng phải nộp cho nhóm 10 triệu đồng. Rất sợ hãi nhưng không có tiền giao, Hiền khất sáng mai sẽ vay mượn để nộp trước một nửa.

Khi nhóm "sát thủ" ra về, Hiền trấn tĩnh và nghi ngờ đây có thể là chiêu lừa vì cô không mâu thuẫn với ai. Ngay trong đêm, nữ sinh gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhờ giúp đỡ.

Sáng hôm sau, được các hiệp sĩ giả làm xe ôm yểm trợ, Hiền mang tiền đến gần nhà trọ để giao cho An. Tuy nhiên, kẻ tự nhận là sát thủ liên tục thông báo thay đổi địa điểm gặp. Đến gần trưa, anh ta bảo Hiền quay lại nơi hẹn đầu tiên. Khi An vừa nhận tiền từ tay nữ sinh viên thì bị các hiệp sĩ SBC từ các hướng ập đến bắt.

Vừa bắt "sát thủ", hiệp sĩ SBC Bình Dương lại phát hiện 2 kẻ trộm. Ảnh: H.L

Ngay sau khi bàn giao "sát thủ" cho công an, trên đường trở về, anh Hải cùng các đồng đội phát hiện hai thanh niên chở tivi LCD, phóng xe máy rất nhanh trên Đại lộ Bình Dương hướng về TP HCH. Thậm chí đến giao lộ, bộ đôi này vượt cả đèn đỏ.

Các hiệp sĩ quay xe đuổi theo. Hoảng sợ, hai thanh niên dừng xe, ném tivi vào bụi cây rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy, song không thoát.

Tại cơ quan điều tra, họ khai tên Phạm Phú Dương và Nguyễn Huy Hoàng (cùng 25 tuổi, ngụ thành phố Thái Nguyên). Bộ đôi thừa nhận vừa đột nhập một căn hộ ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để trộm tài sản, đang trên đường đem tivi đi bán.

Theo Nguyệt Triều - Hoàng Lê (VNE)