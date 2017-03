“Tự nhiên mất đất” ở Đồng Tháp: Chủ đất cũ bị phạt 3 tháng tù

Hôm qua (8-5), TAND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã tuyên phạt người nông dân già Võ Văn Sanh (79 tuổi) ba tháng tù về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất theo Điều 173 BLHS.

Cho mượn đất, thành bị can

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, trước đây cha ông Sanh có cho ông Nguyễn Văn Thà ở nhờ trên một phần đất. Năm 1991, ông Thà bỏ đi nơi khác sống nên ông Sanh canh tác trên phần đất này. Sau đó, ông Sanh xin lại phần đất này nhưng chính quyền địa phương bác đơn và buộc ông Sanh giao cho ông Thà 336 m2 đất.

Vì ông Thà không về nhận đất, ông Sanh tiếp tục canh tác thì nhiều lần bị xã, huyện cưỡng chế buộc giao đất cho ông Thà. Đỉnh điểm là ông Sanh bị khởi tố, truy tố về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Tháng 3-2002, TAND huyện Lai Vung lên kế hoạch đưa ông Sanh ra xử lưu động tại chợ xã Vĩnh Thới nhưng hôm đó các cán bộ tố tụng vừa xuống đã âm thầm bỏ về, không thông báo lý do với ông Sanh và bà con dự khán. Hai tháng sau, VKS huyện đình chỉ vụ án với lý do “trong quá trình điều tra, bị can thấy được sai trật của mình và đồng ý giao đất cho ông Thà sử dụng. Cho nên không cần thiết xử lý bằng biện pháp hình sự mà chỉ cần xử lý hành chính là đủ giáo dục”.

Thực tế theo ông Sanh, ông chưa bao giờ đồng ý giao đất cho ông Thà. Từ đó đến nay, ông không chịu nhận quyết định đình chỉ trên và liên tục khiếu nại việc tòa không xét xử mình. Ông tiếp tục sử dụng phần đất này bởi ông Thà không hề quay lại nhận đất. Đến khi quay lại, ông Thà lại từ chối nhận đất, khẳng định: “Cha ông Sanh cho gia đình tôi ở nhờ, nay không trả đất mà còn đòi cưỡng chế lấy đất thì tôi đâu còn là con người mà là con thú mới đúng! Tôi được bên vợ cho đất nên chuyển đi từ mười mấy năm nay rồi chứ đâu có ở đó. Gần đây nhất, hôm 10-7-2006, tôi đã đến UBND xã Vĩnh Thới để báo là mình không nhận phần đất của ông Sanh bởi chính ông ấy mới là chủ”.

Chỉ một ngày sau khi ông Thà đến UBND xã Vĩnh Thới từ chối nhận đất như trên, đoàn cưỡng chế của UBND huyện Lai Vung đã tiến hành đo đạc cắm mốc và... giao đất cho ông Thà. Gần ba tháng sau, ngày 27-9-2006, ông Thà đổi ý và làm ủy quyền cho người con dâu sử dụng phần đất trên và chỉ hôm sau (28-9), người con dâu của ông Thà đã được cấp “giấy đỏ”! Thế rồi, người con dâu của ông Thà đã nộp đơn yêu cầu xử lý ông Sanh vì chiếm đất của bà. Tiếp đó, UBND huyện Lai Vung đã quyết định xử phạt hành chính ông Sanh, rồi các cơ quan tố tụng một lần nữa khởi tố, truy tố ông Sanh về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất.

Còn nhiều uẩn khúc!

Trong phiên xử hôm qua, ông Thà đã “phủi sạch” những lời nói tốt trước đây dành cho bị cáo, khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nói với ai chuyện sẽ trả đất lại cho ông Sanh”. Ngay cả việc ngày 10-7-2006 - trước ngày cưỡng chế một ngày, ông đến UBND xã Vĩnh Thới để báo là mình không nhận phần đất của ông Sanh cũng bị ông phủ nhận dù có nhân chứng. Thậm chí, phần nào không nhớ thì ông quay xuống “cầu cứu” người con dâu. Chưa hết, ông còn yêu cầu tòa “phải xử lý nghiêm bị cáo”.

Ngược lại, ông Sanh đã cung cấp cho tòa băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Thà với con của ông Sanh, khẳng định nội dung ông Thà nói trả lại phần đất này vì trước đây đã ở nhờ. Ngoài ra, cũng có nhân chứng trình bày cụ thể việc ông Thà đến UBND xã yêu cầu trả lại phần đất trên cho ông Sanh.

Tại tòa, luật sư của ông Sanh đã chỉ ra nhiều bất cập, vi phạm tố tụng và cho rằng các cơ quan tố tụng địa phương đã “cố tình hình sự hóa một quan hệ dân sự”.

Mở đầu bài bào chữa, luật sư hỏi một câu làm cả phòng xử lặng phắc: “Tôi xin hỏi hội đồng xét xử, liệu có vụ án nào bất nhẫn như vụ án này khi người cho mượn đất bị khởi tố, bị tạm giam rồi được đình chỉ, nay lại tiếp tục bị khởi tố, truy tố và đứng trước vành móng ngựa?”. Tiếp đó, luật sư đưa ra hình ảnh căn nhà của ông Thà từ khi ông bỏ đi vào năm 1991. Căn nhà này chỉ rộng hơn 60 m2 nhưng các cơ quan chức năng lại quyết định giao đất cho ông Thà hơn 300 m2 là phi lý. “Chính từ sự phi lý này mà ông Sanh liên tục khiếu nại việc giao đất và đứng ra can ngăn, tháo trụ ranh, lưới rào mà đoàn cưỡng chế cắm, dẫn đến việc ông bị xử lý hình sự”.

Cạnh đó, luật sư chỉ ra việc giải quyết giao đất cho ông Thà của UBND các cấp chưa đúng về trình tự thủ tục như văn bản không số... Rồi chuyện làm “giấy đỏ” cho người con dâu của ông Thà một cách “thần tốc” của UBND huyện Lai Vung. Luật sư còn cho rằng việc hợp thức hóa các quyết định xử phạt hành chính đối với ông Sanh như quyết định do phó chủ tịch huyện ký, sau đó mới bổ sung giấy ủy quyền của chủ tịch huyện... là nhằm mau chóng đưa ông Sanh vào vòng tố tụng.

Tuy nhiên, tòa đã không chấp nhận những lời bào chữa của luật sư cũng như kêu oan của ông Sanh. Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Sanh đã nộp đơn kháng cáo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.