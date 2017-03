“Tú ông” bị bắt khi đang tổ chức sát phạt

Theo Văn Trường (ANTĐ)



Khoảng 13h30 ngày 29-3, tổ công tác đội Điều tra hình sự, CAH Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ An Phú, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính, đưa toàn bộ khách mua dâm và gái bán dâm về trụ sở cơ quan công an để làm việc.Tại cơ quan công an, hai gái bán dâm là Trần Minh N. và Cao Ánh T. khai nhận, việc mua bán dâm là do sự môi giới của Vũ Văn Triều (SN 1969) trú tại Đông Hưng, Thái Bình, hiện đang thuê trọ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm.Triển khai truy bắt đối tượng Vũ Văn Triều, khi lực lượng công an đến nhà trọ của Triều, phát hiện “tú ông” này đang cùng một nhóm 6 người khác đánh bạc bằng hình thức đánh liêng được thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại đây là một bộ bài 52 lá, cùng 3.040.000 đồng.Vũ Văn Triều khai nhận, ngày 29-3 có 2 khách mua dâm thỏa thuận với Triều điều gái bán dâm. Triều đồng ý và thuê Nguyễn Văn Quyền là xe ôm chở N. và T đến nhà nghỉ An Phú. Giá bán dâm là 600.000/lượt, trong đó Triều thu 100.000/lượt. Triều khai nhận, mới đến khu này trọ và đã 3 lần môi giới mại dâm. Số tiền Triều kiếm được là 300.000 đồng. Còn về hành vi đánh bạc, Triều khai đã tổ chức được 1 tuần nay tại chính nhà trọ của mình, mỗi lần có người đến chơi, Triều thu của khách 10.000 đồng.Hiện CAH Từ Liêm đang lập hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Triều về hành vi đánh bạc và môi giới mại dâm, Ngô Văn Quang, Lê Văn Doanh, Hoàng Văn Thanh, Đỗ Đăng Nam về hành vi đánh bạc. Xử phạt hai gái bán dâm và khách mua dâm theo quy định, thông báo về địa phương.