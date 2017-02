'Tú ông’ cho tiếp viên phục vụ khách từ A-Z tại chỗ

Ngày 9-2, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Quốc Khánh (55 tuổi, quê Cần Thơ) về tội “Chứa mại dâm”.



'Tú ông' cho nhân viên phục vụ khách từ A-Z tại chỗ.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 1-2017, Đội Cảnh sát hình sự công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Phú Lợi tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Thanh Tuyền nằm trên đường Lê Hồng Phong (thuộc khu 5 phường Phú Lợi) do Khánh làm chủ.

Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai phòng nghỉ bên trong quán cà phê. Ngoài ra, phía trước còn có hai tiếp viên đang đợi khách.



Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận đã thuê các tiếp viên bán cà phê nhưng không trả lương mà để nhân viên bán dâm cho khách mỗi lần từ 200 đến 250 ngàn đồng. Sau đó gái bán dâm đưa lại cho Khánh 50 ngàn đồng.