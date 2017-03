‘Tú ông’ môi giới cho cả cháu mình

Ngày 16-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tạm giữ năm nghi can trong đường dây môi giới mại dâm cao cấp do Lê Bảo Lộc (còn gọi là Lộc “pê đê”, 42 tuổi, ngụ quận 5) cầm đầu, trong đó có bốn người mẫu, diễn viên với vai trò người môi giới.

PC45 đã chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị gia hạn tạm giữ những nghi can trên nhằm tiếp tục củng cố hồ sơ. Ngoài ra, Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng PC45, cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan.

Lê Bảo Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông “trùm” điều hành đường dây môi giới mại dâm Lê Bảo Lộc là đạo diễn một số chương trình thời trang, đồng thời là người đào tạo người mẫu. Do có mối quan hệ với nhiều người mẫu nghiệp dư, sinh viên, chân dài trẻ đẹp qua lò đào tạo người mẫu GK nên Lộc dẫn dắt những cô gái này vào con đường “bán phấn buôn hương” khoảng một năm nay. Giá mỗi lần mua bán được Lộc quy định là 1.000 USD. Mỗi lần đến khách sạn bán dâm, các cô phải trả cho Lộc 20% tiền môi giới. Thậm chí có khi Lộc ra giá với khách là 1.000 USD nhưng các cô chỉ được nhận 500 USD và còn phải trích thêm 200 USD cho Lộc.

Do kiếm tiền dễ dàng trong việc môi giới “chân dài”, Lộc ngày càng khuếch trương, mở lớp đào tạo người mẫu để tìm kiếm những gương mặt mới nhằm tuyển mộ vào đường dây. Nếu khách có nhu cầu có người đẹp đi tour ra nước ngoài, đường dây của Lộc cũng sẵn sàng đáp ứng.

Theo PC45, có tổng cộng 18 người liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp của Lộc, trong đó có một số người mẫu của Công ty GK đã bị triệu tập để điều tra.

Đáng nói, Lộc còn lôi kéo chính cháu ruột của mình là BT vào đường dây. Các cô gái khai bị Lộc dụ dỗ đi bán dâm, do không có đủ bản lĩnh nên các cô đã sa chân vào cạm bẫy. Sau nhiều lần có kinh nghiệm, chính các cô gái này lại trở thành người môi giới, lôi kéo nhiều bạn bè là sinh viên, người mẫu đi theo con đường đen của mình. Ngày 7-4, nhận được yêu cầu của Lộc đi bán dâm cho khách, các người mẫu nói trên không chỉ trực tiếp làm “đào” mà còn giới thiệu thêm một số cô gái khác tham gia nhằm ăn tiền cò. Trong lúc sáu cô gái đang bán dâm cho các đại gia thì bị công an ập vào bắt quả tang.