Từ quận 8 xuống Tây Ninh đòi nợ thuê bị bắt

Ngày 19-4, công an quận 8, TP.HCM cho biết vừa phối hợp với công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Nguyễn Thành Nam (tên thường gọi là Nam "Tạc", 31 tuổi, ngụ phường 11, quận 8, TP.HCM) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Hoàng Giang (tự Sơ Ri)



Đồng bọn của Giang "Sơ Ri" bị công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ

Liên quan đến vụ án này có 12 nghi can bị Công an huyện Trảng Bàng đang tạm giữ, trong đó có Nguyễn Hoàng Giang (tự Sơ Ri, 28 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) là đối tượng đầu vụ.

Theo hồ sơ ban đầu, anh L.M.C. (ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) vào năm 2016 có tham gia cá độ bóng đá, ghi số đề, dẫn đến thiếu nợ Nguyễn Văn Lớn (ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) số tiền 800 triệu đồng.

Lớn nhiều lần đòi nợ nhưng C. không có tiền trả và cố tình lánh mặt. Để dằn mặt con nợ, Út Lớn đã thuê Nam và Giang đi đòi nợ với lời hứa “cưa đôi” số tiền sẽ trả công cho nhóm Giang “Sơ Ri” 400 triệu đồng.

Nam "Tạc” cùng Giang "Sơ Ri" huy động thêm đàn em cùng tham gia phi vụ đòi nợ thuê.

Vào tháng 8-2016, Giang và Nam cùng đồng bọn nhiều lần đến nhà anh C. đe dọa nhưng không gặp được C. Cả bọn đã đập phá tài sản rồi dùng rựa, mã tấu chém người em vợ của anh C. nhiều nhát vào đầu gây thương tích để buộc người này phải trả nợ thay.

Thấy nhóm đòi nợ thuê quá hung hãn, gia đình anh C. lo sợ bị gây hại đến tính mạng và tài sản nên phải di dời ra khỏi nhà. Họ đã vay mượn 300 triệu đồng đến trả cho Út Lớn.



Hung khí của nhóm đòi nợ thuê Giang “Sơ ri” dùng gây án



Từ đơn kêu cứu của nạn nhân, ngày 15-4 Công an huyện Trảng Bàng đã bắt giữ Giang "Sơ Ri" và truy bắt lần lượt Nam “Tạc” cùng đồng bọn.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm côn đồ đòi nợ thuê đang lẩn trốn.