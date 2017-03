Từ sự cố cao ốc

Điều khó hiểu là chung quanh trụ sở Sở Xây dựng không hề có công trình nào đang xây cất sai phép giống như tòa cao ốc gần trụ sở Viện Khoa học, vì vậy các chuyên gia phải điên đầu tìm kiếm nguyên nhân gây nên hiện tượng rạn nứt nền móng này. Có chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể do động đất nhưng giả thuyết đó không thuyết phục vì trong thời điểm xuất hiện sự rạn nứt đã không xảy ra một cơn địa chấn nào lớn trong khu vực Đông Nam Á. Cuối cùng các chuyên gia tạm quy kết nguyên nhân là do đợt rét đậm, rét hại ở phía Bắc gây ra.

Không hài lòng với kết luận ấy, một vị lãnh đạo của Sở Xây dựng đã âm thầm gõ cửa nhà ngoại cảm nổi tiếng nọ để tìm nguyên nhân. Sau khi nối mạng với cõi âm, nhà ngoại cảm bảo: “Chẳng phải do cõi âm quậy phá mà do cõi dương gây nên! Nền móng ở Sở Xây dựng bị rạn nứt là do việc thi công cao ốc nọ mà ra. Hiện tượng rạn nứt này xuất hiện kể từ khi có chỉ đạo khởi tố để điều tra hành vi xây dựng sai phép ở cao ốc. Vì sao quá trình thi công tòa cao ốc này xảy ra sai phạm liên tục trong suốt hai năm dài mà Sở không kiên quyết xử lý mỗi khi phát hiện? Vì sao Sở không buộc chủ đầu tư phải lấp ngay ba tầng hầm đào lố, một trong những nguyên nhân gây lún sụp các công trình xây dựng chung quanh mà lại cứ loay hoay tìm phương án gia cố để cứu vãn một công trình xây dựng sai phép?”.

Vị lãnh đạo Sở đáp: “Việc xử lý sai phạm ở tòa cao ốc này đã giao cho chính quyền địa phương nhưng địa phương không xử lý và cũng không báo cáo nên Sở không biết. Việc ra lệnh cho chủ cao ốc phải lấp ba tầng hầm đào lố thuộc quyền UBND TP chứ không thuộc thẩm quyền của Sở...”.

Nhà ngoại cảm cười nhạt: “Cách trả lời như vậy là dành cho báo chí chứ không thể dành cho nhà ngoại cảm như tôi đâu nhá!”.

Vị lãnh đạo Sở ngắc ngứ hồi lâu rồi hỏi với vẻ lo lắng: “Thế.... thế nền móng Sở Xây dựng chỉ rạn nứt vậy thôi hay sẽ bị lún sụp toàn bộ như trụ sở Viện Khoa học?”.

Nhà ngoại cảm đáp: “Cái đó còn tùy cơ quan điều tra làm rõ đến mức nào sau khi khởi tố vụ án. Nếu điều tra kỹ thì chẳng những nền móng của Sở bị lún sụp mà còn gây lún sụp ở trụ sở liên quan khác nữa”.