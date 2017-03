Tụ tập chơi đêm, gây án mạng

Sau 2 giờ tích cực điều tra truy xét, 1h sáng 13-10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với CAH Cao Lộc đã làm rõ nhóm đối tượng gây án và ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan. Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Đan, Nguyễn Tiến Đạt, Đinh Quang Vinh, Tô Văn Hưng, Toàn Văn Thắng, Toàn Văn Thiệu, Toàn Văn Sơn, đều ở độ tuổi từ 16-22, cùng trú tại các khối 1 và 3, thị trấn Cao Lộc. Đấu tranh với nhóm hung thủ, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án rất đơn giản.

Các đối tượng tham gia vụ đánh nhau dẫn đến chết người ở thị trấn Cao Lộc

Ngày 12-10, Nguyễn Tiến Đạt được một người bạn dùng xe máy chở ra thành phố Lạng Sơn dự sinh nhật. Khi về đến đoạn đường đang thi công gần UBND thị trấn Cao Lộc, Đạt đã xô xát với một nhóm đối tượng, trong đó có các anh Hoàng Văn Sơn, Lộc Văn Chương và Nguyễn Văn Binh, đều ở thị trấn Cao Lộc, vừa đi chơi đêm và uống rượu ở thành phố Lạng Sơn về. Nguyên nhân do đoạn đường này hẹp, Đạt bấm còi nhưng nhóm của anh Sơn không tránh, mà còn có lời lẽ thiếu văn hóa và dùng mũ bảo hiểm ném về phía Đạt. Sẵn hơi men trong người, Đạt đã dọa nạt nhóm Sơn dẫn đến 2 bên to tiếng với nhau. Tức khí, Đạt gọi nhóm bạn của mình đang ngồi uống rượu gần đó đến trợ giúp. Các đối tượng đã xông vào dùng mũ bảo hiểm, gạch đánh nhóm anh Sơn. Nguyễn Đình Đan đã dùng dao nhọn mang theo, tấn công anh Sơn dẫn đến tử vong và làm anh Chương bị thương.



Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra được biết Nguyễn Đình Đan và Toàn Văn Thiệu còn liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra hồi 23h30 ngày 12-9, tại quán ăn đêm thuộc khối 6, thị trấn Cao Lộc. Vụ án này đã được CAH Cao Lộc khởi tố, đang tiếp tục điều tra. Mặc dù vậy, nhưng Đan và Thiệu vẫn tiếp tục gây án nghiêm trọng, làm chết một người và bị thương một người khác chỉ vì mâu thuẫn nảy sinh trên đường phố. Vụ án là lời cảnh báo tình trạng thanh - thiếu niên có lối sống thiếu lành mạnh, la cà tụ tập quán xá đêm hôm để uống rượu dẫn đến đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

Theo Hà Hoàng - Thái Anh (ANTĐ)