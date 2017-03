Tụ tập, gây rối vì tin đồn bắt cóc

Được biết trên xe lúc đó có bốn người gồm ba nam, một nữ, trong đó có hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hồng Thái đã xuất hiện kịp thời để đưa xe cùng bốn “nghi can bắt cóc trẻ em” về trụ sở làm rõ. Trong lúc cơ quan công an đang xác minh lấy lời khai thì từ nhiều nơi, người dân ùn ùn đổ về bao vây trụ sở UBND xã, tụ tập la hét. Sau đó đám đông đã xông vào đập phá xe Innova. Công an huyện Bắc Bình đã cử lực lượng xuống xã Hồng Thái để hỗ trợ điều tra và đưa những “nghi can” lên xe chuyển về công an huyện. Tuy nhiên, một số thanh niên quá khích đã chặn xe, dùng nón bảo hiểm lao vào tấn công. Trước tình hình này, lực lượng công an đã phải lấy thân mình che chắn để bảo vệ “nghi can”.

Nhiều người dân tụ tập trước trụ sở UBND xã vì tin đồn bắt cóc trẻ em. (Ảnh chụp lúc 17 giờ 30 ngày 26-9) Ảnh: PN





Hai người bị tình nghi bắt cóc đang tường trình tại công an. Ảnh: thanh trung

Trung tá Lâm Văn Bình, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Bắc Bình, đã bị bốn thanh niên hành hung khiến ông bị gãy tay và thương tích nhiều nơi. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, khi Công an tỉnh Bình Thuận tăng cường lực lượng, trật tự mới được vãn hồi nhưng vẫn còn rất đông người tập trung trước cổng UBND xã.

Bước đầu xác định trưa cùng ngày, có một phụ nữ đang trên đường chở con đi học thì phát hiện xe Innova 51A-797.72 đang dừng bên đường thuộc khu vực xóm 7, thôn Thái An, xã Hồng Thái. Bên cạnh có bốn người lớn đang chỉ trỏ vào một nhóm học sinh nam. Người phụ nữ này đã “nhìn gà hóa cuốc” cho rằng họ đang cố tình lôi kéo các em học sinh lên xe nên tri hô rồi gọi điện thoại cho những người quen trong xã báo tin. Sợ hãi trước tình huống bất ngờ, những người lạ lên xe ô tô nổ máy chạy đi thì bị người dân khắp các ngã đường ùa ra chặn lại bắt giữ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lâm Văn Bình khẳng định số người trên ô tô chỉ đi khảo sát các vườn thanh long ở địa phương để chuẩn bị hội thảo về trái thanh long. Khi họ đang đứng xem, chụp ảnh một vườn thanh long cạnh đường thì có một nhóm học sinh cũng tò mò đứng lại xem. Do trước đó tại xã Phan Hòa (cạnh xã Hồng Thái) có dư luận đồn thổi về một vụ bắt cóc trẻ em (chưa xác định nguồn tin từ đâu) dẫn đến việc cả trăm người mới nghe tin đồn đã ùn ùn kéo đến UBND xã để “xử” nhóm “bắt cóc trẻ em”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm rõ.

PHƯƠNG NAM