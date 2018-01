Tử thi được phát hiện là chủ tịch huyện Quốc Oai

Chiều tối 3-1, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận với PV thi thể người đàn ông được phát hiện vào chiều cùng ngày tại ngõ 279 Hoàng Mai chính là ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, người đã mất tích nhiều ngày nay.





Hiện trường phát hiện thi thể chủ tịch huyện Quốc Oai. Ảnh: FB

Theo vị lãnh đạo này, thời điểm phát hiện thi thể ông Lâm, lực lượng công an phải phá cửa của ngôi nhà bốn tầng để vào bên trong khám nghiệm hiện trường.

Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc. Phía gia đình của ông Lâm cũng đã được thông báo và có mặt để nhận thi thể người thân.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV, ông Phùng Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai, cho hay cơ quan này đang triệu tập một cuộc họp khẩn để thông tin về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lâm.

“Sau khi có thông tin đầy đủ thì tôi sẽ chia sẻ sau” - ông Dũng nói.

Như đã đưa tin, chiều 3-1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phong tỏa hiện trường con ngõ 279 Hoàng Mai để điều tra liên quan đến việc phát hiện thi thể một người đàn ông. Nhiều thông tin cho biết thi thể này giống với ông Nguyễn Hồng Lân, Chủ tịch huyện Quốc Oai, mất tích nhiều ngày nay.

Cũng liên quan đến sự việc, ngày 2-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội đã chính thức ra thông báo truy tìm tung tích ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, người đã “mất tích” nhiều ngày nay.

Theo thông báo của PC45 Hà Nội, quá trình điều tra, xác minh, xác định khoảng 21 giờ ngày 25-12-2017, ông Lâm tự điều khiển ô tô Camry màu đen biển số 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Đến khoảng 21 giờ 36, ông Lâm tới gửi ô tô tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (bãi gửi ô tô qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ), sau đó đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng.

Khoảng 21 giờ 53, ông Lâm di chuyển tiếp về khu vực hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đến nay, gia đình và cơ quan không liên lạc được với ông Lâm, chưa xác định ông đi đâu, làm gì.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị tất cả công dân, các cơ quan, tổ chức, nếu ai phát hiện ông Nguyễn Hồng Lâm hoặc tin tức có liên quan thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).