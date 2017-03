Tự thiêu vì nhân tình không cho "yêu" lần cuối

Khoảng 16 giờ ngày 11/03, người dân xóm Đông Sơn, xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Phạm Thị Thái (SN 1966) liền chạy đến và phát hiện khói bốc nghi ngút từ nóc nhà, cánh cửa chính bị khóa trái bên trong.



Phá cửa xông vào, mọi người nhìn thấy đồ đạc trong nhà cháy rụi, trên giường có một người đàn ông nằm bất tỉnh, bà Thái bị nhiều vết dao đâm trọng thương ngồi bên góc tường.



Cả hai nạn nhân lập tức được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân nam đã chết do vết thương quá nặng.



Nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Lộc xuống hiện trường điều tra làm rõ. Danh tính nạn nhân xấu số được xác định là ông Phạm Hào Quang (SN 1955 - công nhân đường sắt nghỉ hưu, hiện trú tại khối 6, phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò).



Nguyên nhân ban đầu cho biết, cách đây 10 năm, ông Quang và bà Thái một lần tình cờ quen nhau. Thấy cảnh bà Thái không chồng mà một mình nuôi con nên ông Quang thường xuyên lui tới, giúp đỡ xây dựng cho hai mẹ con bà một căn nhà nhỏ. Mới đây, biết chuyện ông Quang đã có vợ và 3 con nên bà Thái chủ động chia tay. Tuy nhiên ông Quang vẫn không chịu rời xa, thậm chí còn ghen bóng ghen gió với bà Thái về một người đàn ông lạ mặt mới xuất hiện.



Chiều ngày 11/3, ông Quang đến tâm sự và đòi "yêu" lần cuối trước khi chia tay nhưng bị bà Thái cự tuyệt. Bực tức, ông Quang chốt cửa lại rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nhân tình. Sau đó, ông Thái tiếp tục xô đổ hai chiếc xe máy để trong nhà cho xăng tràn ra ngoài, bật lửa lên...



Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.





Theo Hồng Thắng - Thùy Linh (VTC News)