Từ "thôi miên, bắt cóc" đến hại đời thiếu nữ

Khi vừa gửi xe vào chợ để mua đồ ăn cho gia đình, tôi vô tình được nghe chị H. (tiểu thương chợ phường 3) kể lại với khách hàng đang đứng lựa mua rau cải rằng “Gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng rất đáng sợ biết thuật “thôi miên” để bắt cóc trẻ em. Bé gái bị chúng “thôi miên” sau đó sẽ không còn biết nhận ra người thân, cha mẹ là ai hết, mà chỉ biết đi theo và làm theo người đó nên bây giờ gia đình rất sợ để con đi một mình.

Nguyễn Quốc Việt - kẻ dụ dỗ bé gái 13 tuổi và tin đồn “thôi miên bắt cóc bé gái”

Thường ngày 2 vợ chồng cùng bán rau cải nhưng gần đây nghe tin đồn không dám để con ra đường, không may gặp bọn “thôi miên” là mất con, nên con gái đi đâu thì kêu ông chồng tui nghỉ bán đưa đi cho chắc ăn”.

Để tìm hiểu thông tin, tôi đến khu vực xã Tân An Luông (Vũng Liêm) gặp được chị M. (buôn bán ở chợ xã Tân An Luông). Chị huyên thuyên kể lại: “Cách đây khoảng 2 tuần, có vụ bắt cóc xảy ra tại đây. Một nữ sinh cấp II bị một thanh niên ngoài 20 tuổi bắt cóc dẫn đi trên xe khách, nhưng cũng may khi xe dừng lại đón khách tại bến xe Tân An Luông thì gia đình kịp thời phát hiện báo công an bắt giữ nên không mất con”.

Ngoài ra, chị M. còn chia sẻ, từ vụ đó về sau, những gia đình có con gái đi học thì cha mẹ không dám để con đi một mình như lúc trước nữa, đành phải gác lại công việc gia đình đưa đón con đến trường mới yên tâm. Những tin đồn trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần các em học sinh (nhất là các bé gái ở tuổi dậy thì) nên học tập không được tốt như lúc trước. Sự thật ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũng Liêm cho biết: Đúng là thời gian gần đây có rất nhiều tin đồn về vụ việc trên, gây xôn xao dư luận trong quần chúng nhân dân. Từ đó, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, người dân không an tâm lao động sản xuất. Tuy nhiên, tất cả những tin đồn trên là hoàn toàn không có thật. Từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ bắt cóc nào.

Riêng sự việc xảy ra tại bến xe xã Tân An Luông vào ngày 8-2, có một thanh niên đi cùng với bé gái bị người nhà giữ lại báo công an đến nay đã làm rõ vụ việc như sau: Cách đây không lâu, đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, ngụ ấp Đông Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn - An Giang) được người em bạn cho số điện thoại của em Lê Thị Y. (xin đổi tên nhân vật, SN 1999, ngụ ở huyện Vũng Liêm). Chỉ sau 10 ngày làm quen qua điện thoại, cả 2 quyết định hẹn gặp nhau ở bến xe Vũng Liêm.

Sau đó, Việt rủ em Y. vào nhà trọ để nghỉ qua đêm và tại đây Việt đã quan hệ tình dục với em Y. nhiều lần. Đến sáng hôm sau, Việt tiếp tục rủ Y. về quê của Việt chơi 1 tuần rồi Việt sẽ đưa Y. về, Y. đồng ý nên cả 2 lên ôtô khách về tỉnh An Giang.

Khi xe chạy đến khu vực xã Tân An Luông thì bị gia đình em Y. phát hiện báo Công an xã Tân An Luông bắt giữ Việt giao cho Công an huyện Vũng Liêm điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũng Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Việt và đang hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng truy tố Việt về tội “Hiếp dâm trẻ em”.