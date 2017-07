Tử vong khi đến nhà trạm trưởng nhờ tiêm thuốc trợ tim

Ngày 24-7, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đang yêu cầu Phòng Y tế huyện Yên Thành báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Nghệ An) vụ việc ông Trần Đình Đắc (62 tuổi) - tử vong sau khi đến nhà Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) khám và tiêm thuốc.

Được biết, sáng 22-7, ông Đắc (ở thôn Yên Thịnh, xã Mã Thành, huyện Yên Thành) thấy mệt trong người, khó thở nên đến nhà riêng của BS Hà Thị Lương (50 tuổi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tiến Thành) để khám, chữa trị cho khỏe.



Trạm Y tế xã Tiến Thành- nơi BS Lương làm Trạm trưởng.

Tại đây, BS Lương khám, đo huyết áp cho ông Đắc thấy 85/50 và trả lời "huyết áp bình thường". BS Lương tiêm một mũi thuốc trợ tim loại Nikethamet và Piracetam cho ông Đắc. Sau khi tiêm khoảng 5 phút, ông Đắc kêu mệt, ra mồ hôi nhiều nên bà đã lấy một hộp sữa tươi cho ông Đắc uống. Nhưng ông Đắc uống không hết hộp sữa. Ít phút sau, BS Lương thấy ông Đắc có dấu hiệu bất bình thường và sức khỏe không ổn định nên bà tiêm thuốc Adrenalin và Solu - Medrol cho ông Đắc.

Khi tiêm xong mũi thứ hai, ông Đắc mở mắt, tim đập bình thường. Tuy nhiên, ít phút sau, ông Đắc có nhiều biểu hiện như sùi bọt mép, lên cơn co giật, toàn thân tím tái dần... BS Lương nói với chồng cho ông Đắc thở ô xy rồi gọi xe cấp cứu chở ông Đắc về nhà ông. Khoảng 30 phút sau, ông Đắc đã tử vong tại nhà riêng.



Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của BS Lương với phạm vi hoạt động Khám chữa bệnh nội khoa thông thường.

Theo bà Phan Thị Tuyết- Trưởng phòng Y tế huyện Yên Thành, qua xác minh ban đầu và các biểu hiện, diễn biến bệnh của nạn nhân Đắc thì nghi do sốc phản vệ. Còn việc xác định chính xác nguyên nhân thì cũng cần các cơ quan chuyên môn cũng như công tác khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân thông cảm với sự việc hy hữu xảy ra nên đã mai táng nạn nhân mà không cho tiến hành mổ tử thi để xác định nguyên nhân chính dẫn đến ông Đắc tử vong. Gia đình BS Lương đã hỗ trợ gia đình ông Đắc tổ chức lễ an táng ông.



Theo BS Lương, quá trình thăm khám, tiêm thuốc cho ông Đắc là đúng quy trình. Việc ông Đắc tử vong chỉ là sự việc hy hữu đáng tiếc, tai nạn nghề nghiệp, không ai mong muốn. Bà Lương là BS tuyến cơ sở, đã được Sở Y tế Nghệ An cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động Khám chữa bệnh nội khoa thông thường.