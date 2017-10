Tử vong khi vừa thụ án tội hiếp dâm

Người thân anh Ka (ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết chiều 15-10, nhận được thông tin từ trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An là Ka bị bệnh đang nguy kịch, đã được cấp cứu tại BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Người thân đến bệnh viện thì anh Ka đã tử vong.



Hoàng Văn Ka tại phiên xử sơ thẩm ngày 21-9-2017.

Hiện hơn 20 người thân đã đến trước nhà xác. Công an cũng đang có mặt tại BV để ổn định trật tự và làm các thủ tục cần thiết.



"Gia đình tôi nhận được thông tin từ trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An là chiều 15-10, Ka bị đột tử và đã được đưa đến BV để cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm khám nghiệm tử thi" -cháu của Ka cho biết.

Trước đó, ngày 21-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Văn Ka (từng là công nhân thuộc Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ tỉnh Nghệ An) 10 năm tù vì ba lần hiếp dâm trẻ em 11 tuổi.

Sau khi tòa tuyên án, Ka được đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (đóng tại xã Ngi Kim, TP Vinh) để tạm giam.



Rất đông người thân Hoàng Văn Ka đến đứng trước nhà xác BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An chờ công tác khám nghiệm tử thi.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2017, Ka là công nhân được giao nhiệm vụ sửa chữa tỉnh lộ 534. Ka thường đến nhà chị ĐTD (trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) để thuê chị D. làm công, sửa chữa đường mương, dọn cỏ hai bên đường.

Tháng 3-2017, khi vợ Ka đang mang bầu, Ka đến nhà chị D. để gọi chị đi làm công nhưng lúc này chị D. đi vắng, chỉ có cháu ĐTH (11 tuổi, con gái chị D.) ở nhà một mình.

Tại đây Ka nảy sinh ý đồ đồi bại, dụ dỗ cháu H. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Ka cho cháu H. 20.000 đồng và dặn "ai hỏi thì nói chú mừng tuổi" rồi ra về.

Đến tháng 4, Ka lại đến nhà chị D. tiếp tục dụ dỗ H. và cho cháu 50.000 đồng. Lần thứ ba xảy ra sau đó một tháng, Ka đưa cho cháu H. 300.000 đồng rồi quan hệ tình dục với cháu.

Đến ngày 16-6, Ka lại tiếp tục đến nhà chị D. nhưng lần này H. không đồng ý quan hệ tình dục. Ka bèn dụ dỗ sẽ cho tiền, đồng hồ và nhẫn vàng nhưng cháu H. nhất quyết từ chối. Ka đe dọa sẽ báo lên nhà trường và bắt cóc cháu H. Cháu H. kiên quyết không đồng ý nên Ka không thực hiện được hành vi thú tính của mình.

Cháu H. kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Ngày 21-6, chị D. đến Công an huyện Nghi Lộc tố cáo Ka tội hiếp dâm trẻ em. Khi biết mình đã bị tố cáo, Ka đến công an đầu thú và bồi thường cho nạn nhân số tiền 35 triệu đồng.