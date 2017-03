Tử vong sau khi đến trụ sở công an phường

Trước đó, gia đình chị Dương Thị Kim Sen, trú tại khu hành chính 13 Tô Hiệu, P.Ngô Quyền, đã có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí về sự việc này. Theo gia đình, tối 6-9 ông Nguyễn Thanh Hiền (43 tuổi, trú tại khu hành chính 13 Tô Hiệu) có xảy ra mâu thuẫn và xô xát với cháu ruột là Vũ Quang Huy. Sau đó gia đình anh Huy trình báo sự việc đến Công an P.Ngô Quyền nên khoảng 19g30, cơ quan công an mời hai người này và bà Hồng (mẹ đẻ anh Huy) đến làm việc.

Đến khoảng 21g20, do chưa thấy anh trai về nên em ruột ông Hiền là Nguyễn Thanh Hiếu (29 tuổi) mang chăn màn đến trụ sở công an phường đề phòng anh trai bị giữ lại sẽ sử dụng. Khi anh Hiếu đến nơi nhìn thấy ông Hiền ngồi tại phòng trực ban trong tình trạng mệt mỏi và sau đó ngất lịm nên công an phường cho người nhà đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, các bác sĩ đã chẩn đoán, xác định ông Hiền bị chấn thương sọ não, trên người có nhiều vết bầm tím. Ông Hiền được phẫu thuật hai lần nhưng đến sáng 8-9 thì tử vong.

Gia đình nghi ngờ có thể ông Hiền đã bị đánh đập khi làm việc tại công an phường. Tuy nhiên trao đổi với báo chí, trung tá Nguyễn Văn Minh, trưởng Công an P.Ngô Quyền, khẳng định quá trình làm việc, công an phường không hề đánh đập, xúc phạm đến thân thể ông Hiền. Ông Minh cũng cho biết cơ quan chức năng đang điều tra sự việc này.

Được biết, cơ quan chức năng đã giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của ông Hiền.

Theo M.Quang (Tuổi Trẻ)