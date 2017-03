Tử vong sau khi được thầy lang "bắt ma"

Ngày 16-8, CQĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Hoàng (SN 1967) và Lê Thanh Tú (SN 1982, em vợ Hoàng, cùng trú xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi hành nghề mê tín dị doan gây hậu quả nghiêm trọng.







Lưu Văn Hoàng và Lê Thanh Tú





Theo C. Linh (NLĐO)



Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 28-3, anh Đoàn Văn Liêm (SN 1988, ngụ ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp) nói mình bị ma nhập nên bà Phan Thị Hằng (SN 1960, mẹ ruột Liêm) đưa đến nhà Hoàng chữa bệnh.Hoàng nhìn sơ qua con bệnh rồi lấy mẩu giấy ghi chữ lên nói là bùa chú, sau đó vò lại đưa cho Liêm nuốt vào. Sang ngày hôm sau, Liêm tiếp tục đến đây để Hoàng “bắt ma”. Hoàng sai bà Hằng về nhà thắng dầu dừa để cho Liêm xông với mục đích “bắt con ma” ra nhưng sau đó, Hoàng bảo rằng không hiệu quả.Ngày hôm sau, Hoàng gọi Lê Thanh Tú đến trừ ma cho Liêm. Lúc này, Liêm nằm trên bộ ván, vợ Hoàng và Tú cầm nhang quơ xung quanh người Liêm, lấy 9 sợi dây nylon buộc thắt gút bỏ vào đĩa. Sau đó, Tú phán rằng đã bắt được 9 con ma và mang lên bàn thờ.Tuy nhiên, Tú nói rằng còn 1 con ma nữa trong người Liêm nên lấy đũa bếp cạy miệng Liêm đổ dầu ăn vào. Liêm giãy giụa vì đau đớn làm gãy chiếc răng và văng đũa bếp.Thấy vậy, Tú ngồi lên bụng Liêm, dùng 2 tay tát vào cổ và ngực con bệnh, nắm tóc lấy đầu Liêm đập xuống bộ ván 4-5 lần, đạp vào bụng nạn nhân liên tục. Sau khi “thầy” Tú phán “con ma đã ra ngoài” thì vài phút sau Liêm cũng tử vong.Theo Thiếu tá Dương Hoàng Minh, Đội Trưởng Đội CSĐT TP về TTXH Công an Trà Ôn, khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Trà Ôn đã cử lực lượng xuống địa phương xác minh. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp khó khăn vì phía gia đình nạn nhân cho rằng con mình chết do bệnh.Qua củng cố hồ sơ, ngày 27-5, Công an huyện Trà Ôn tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi của anh Liêm, thu mẫu giám định độc chất và giám định vi thể. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn 2 bên dẫn đến suy hô hấp.