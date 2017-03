Tử vong vì bị em trai đâm vào cổ

Khoảng 23h ngày 17-11, ông Phạm Văn Cường (SN 1953) và em trai mình là Phạm Văn Sinh (SN 1981) đã phát sinh mâu thuẫn, hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ Sinh dùng dao đâm liên tục vào cổ anh trai khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.



Mặc dù đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó ít phút.Theo kết quả khám nghiệm của ngành pháp y Lâm Đồng, ông Phạm Văn Cường bị đâm 6 nhát vào cổ, tử vong do mất nhiều máu.



Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Sinh để điều tra làm rõ, nguyên nhân.





Theo Trần Thùy Nhiên (Dân Việt)