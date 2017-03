Tử vong vì gạch rơi trúng đầu lúc đang ngủ

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm viên gạch trên tường nhà bà Hai rơi xuống trúng vào đầu khi bà đang ngủ.

Do bà Hai ngủ một mình trong căn nhà nên người thân không ai hay biết. Đến sáng cùng ngày, người nhà bà Hai qua gọi cửa không thấy bà mở nên báo cho cơ quan công an. Khi công an đến phá cửa để vào bên trong thì phát hiện bà Hai đã tử vong. Một phần mái nhà bà Hai ở phía sau cũng bị gió lớn làm tốc mái.

Theo Bách Nhật (Công an nhân dân)