Tử vong vì nhảy từ tầng 2 trụ sở công an huyện

Trụ sở Công an huyện Thanh Hà, nơi xảy ra sự việc

Chiều 21-1, đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết nguyên nhân dẫn đến tử vong của Nguyễn Văn Hải (SN 1970, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) tại trụ sở Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) là trong quá trình lấy lời khai, Hải đã nhảy từ tầng 2 xuống đất tự vẫn.

Trước đó, Công an huyện Thanh Hà ra quyết định tạm giữ Hải về hành vi tàng trữ trái phép 10 gói ma tuý.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17-1, tại khu vực Cấn Hợp thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tổ công tác công an huyện Thanh Hà bắt quả tang Hải tàng trữ trong người 10 gói giấy nhỏ chứa 1,308 gam heroin.

Tại cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Thanh Hà đã ra lệnh tạm giữ hình sự Hải để điều tra làm rõ. Đến 8 giờ ngày 20-1, lực lượng công an dẫn giải Nguyễn Văn Hải từ trại tạm giam lên phòng hỏi cung ở trên tầng 2 thì Hải xin đi vệ sinh. Khi vừa được tháo còng tay Hải đã bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 lao đầu xuống sàn bê tông tại trụ sở công an huyện.

Hải sau đó đã bị chấn thương nặng ở đầu, được lực lượng công an đưa đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Thanh Hà nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Hà, Công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thông báo, giải thích cho gia đình Nguyễn Văn Hải.

Theo công an Hải Dương, kết quả khám nghiệm xác định Nguyễn Văn Hải tử vong do tự sát. Đến 14 giờ 30 phút ngày 21-1, gia đình Nguyễn Văn Hải đã nhận thi thể đưa về mai táng và đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra.

Được biết, Nguyễn Văn Hải đã có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy với tổng hình phạt 58 tháng tù, mới ra tù vào năm 2013.