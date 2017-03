Tung ảnh sex lên Facebook, ép làm 'nô lệ tình dục'

Ông Trương Quốc Dũng – Chánh án Toàn án nhân dân TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: Ngày 13.8, Toàn án nhân dân TP. Quy Nhơn đã nhận được toàn bộ hồ sơ, cáo trạng truy tố bị can Đỗ Đình Tĩnh – 25 tuổi, ở KV 3, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn do Viện Kiện kiểm sát nhân TP. Quy Nhơn chuyển sang. Dự kiến trong tháng 9 tới sẽ đưa ra xét xử bị can Tĩnh. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố Tĩnh về hai tội: “cưỡng dâm” theo điểm b, d khoản 2 Điều 113 và “làm nhục người khác” theo khoản 1, Điều 121, Bộ luật Hình sự.

Sau nhiều lần đòi hỏi N. đến nhà nghỉ không được, Tĩnh đã đưa hình ảnh khỏa thân của N. lên trang facebook của chính N. - (ảnh mnh họa)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 3/2012, trên đường đi công việc đến phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, cô gái tên N. bị hỏng xe và được Tĩnh là thợ sửa giúp. Từ đó hai người quen biết và sau vài lần hẹn hò họ đã đưa nhau vao nhà nghỉ.

Đến tháng 5/2012, N. phát hiện mình có thai nên báo cho Tĩnh biết. Tĩnh đã đưa N. đến cơ sở tư nhân để phá thai. Sau lần đó, hai bên nảy sinh mâu thuẫn và N. đã chủ động cắt đứt quan hệ tình cảm với Tĩnh.

Một hôm, Tĩnh tìm gặp N. rủ đi chơi nhưng bị từ chối nên đã có lời lẽ xúc phạm cô N. Song song đó, tên Tĩnh còn mở điện thoại di động của mình đưa cho N. xem hình ảnh khỏa thân N. mà Tĩnh đã chụp khi hai người ở trong nhà nghỉ. Tĩnh đe dọa nếu N. không đi nhà nghỉ, hắn sẽ đưa hình khỏa thân của N. cho bạn bè, người thân của N. xem. Với hành vi đốn mạt đó, Tĩnh đã khống chế N. buộc cô phải miễn cưỡng theo Tĩnh vào nhà nghỉ mỗi khi Tĩnh muốn.

Đến tháng 11/2012, N. lại phát hiện mình có thai lần nữa và báo cho Tĩnh biết. Cũng như trước đó, Tĩnh đã đưa N. đi phá thai và tiếp tục quan hệ tình dục với N.

Đến ngày 13/3/2013, Tĩnh chở N. đến nhà nghỉ để ép buộc quan hệ tình dục nhưng N. quyết liệt từ chối và khi đến nơi cô đã tìm cách bỏ trốn. Tĩnh phát hiện được đã đánh N. 2 tát tai. Sau lần đó, N. cương quyết không đến nhà nghỉ với Tĩnh nữa.

Trước đó, trong thời gian hai người yêu đương N. có mượn máy tính của Tĩnh để vào facebook của mình và nói cho Tĩnh biết mật mã. Ngày 20/3/2013, sau nhiều lần đòi hỏi N. đến nhà nghỉ nhưng không được, Tĩnh đã nghĩ đến việc trả thù bằng cách đưa hình ảnh khỏa thân của N. lên trang facebook của cô với lời nhắn kèm theo “Em là N. nè, em chửa và phá thai 2 lần”. Tĩnh cũng đã đổi mật mã làm cho N. không gỡ bỏ được hình ảnh đó.

Khi phát hiện hình ảnh khỏa thân của mình trên facebook, N. đã nhờ người quen bẻ khóa gỡ bỏ hình ảnh trên và đổi lại mật mã khác. Tuy vậy Tĩnh vẫn không buông tha cho N. nên đã tạo một facebook mới giống facebook của N. rồi tiếp tục đưa hình ảnh khỏa thân của cô lên đó.

Sau khi thực hiện xong, Tĩnh thông báo cho N. biết và rủ cô đến nhà nghỉ, nếu không muốn hình ảnh đó của mình tiếp tục được đưa lên mạng internet.

Không muốn tiếp tục là nạn nhân của Tĩnh, N. đã tố cáo các hành vi trên với cơ quan công an. Đến ngày 28/3, Cơ quan cảnh sát sát điều tra Công an TP. Quy Nhơn đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Đình Tĩnh để điều tra về làm rõ vụ việc nói trên./.

(Theo Infonet)