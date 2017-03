Tung ảnh sex lên mạng đen, mời khách mua dâm

Qua công tác rà soát, nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhà nghỉ Sao Mai tại số 2/97, đường Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triển khai kế hoạch trinh sát, theo dõi.

Khoảng 16h chiều 22/8, Đội Chống tệ nạn xã hội – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đồn Công an số 1, Từ Liêm và Công an huyện Từ Liêm bất ngờ ập vào nhà nghỉ Sao Mai, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Quản lý kiêm "môi giới" nhà nghỉ - Vũ Quang Ngọc

Tiếp tục kiểm tra nhà nghỉ, lực lượng chức năng còn phát hiện 5 đôi nam nữ khác, đang ở trong các phòng bên trong nhà nghỉ Sao Mai

Ngay lập tức, các đối tượng đã được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục phân loại điều tra.

Tại cơ quan công an, quản lý nhà nghỉ kiêm chủ môi giới mại dâm là Vũ Quang Ngọc (SN 1962), trú tại thôn Cậy, Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương, khai nhận, chứa mại dâm từ đầu tháng 8 đến nay. Theo đó, các đối tượng mua bán dâm tại nhà nghỉ, mỗi lần gái bán dâm trực tiếp thu của khách từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng và trả 70.000 đồng tiền phòng “tàu nhanh” và “bo” riêng cho Ngọc 50.000 đồng.

Gái bán dâm tung ảnh lên mạng để "mời" khách mua dâm

Đáng chú ý, các đối tượng là gái bán dâm chủ động “rao hàng” bằng cách tung ảnh khỏa thân, bán khỏa thân, ảnh khiêu dâm lên các trang mạng “đen”, các trang game online. Nếu khách nào có nhu cầu thì trực tiếp “chat” qua mạng và ngã giá.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra còn bắt giữ Đoàn Trọng Hào (SN 1992), trú tại Hưng Khánh, Chấn Yên, Yên Bái, là lễ tân của nhà nghỉ Sao Mai.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Bùi Thắng (An ninh thủ đô)