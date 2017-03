Tùng “lò gạch” thừa nhận hành vi bảo kê, đòi nợ

(Tùng “lò gạch”, quê Hải Phòng, ngụ Phú Nhuận) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Năm người cùng bị bắt tại nhà Tùng tạm thời được trả tự do.

Trước đó, sáng 12-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Phú Nhuận kiểm tra hành chính nhà 216F Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận. Tại đây, công an phát hiện trên người Tùng có hai khẩu súng ru lô (loại súng ám sát). Đồng thời, thu giữ một khẩu súng ru lô tự chế, 44 viên đạn chì, bốn viên đạn hoa cải và gần 50 dao, mã tấu, rựa…

Tùng có biệt danh “lò gạch” vì Tùng sống gần khu chuyên làm gạch ở Hải Phòng. Tùng vào TP.HCM năm 2007 sau khi dính dấp vài vụ gây rối, cướp giật tại phố Mê Linh (Hải Phòng).

Tùng “lò gạch” và số vũ khí, hung khí thu giữ tại nhà Tùng. (Ảnh do công an cung cấp)

Ban đầu Tùng kéo theo “chiến hữu” từ Hải Phòng vào bảo kê, tổ chức cá độ qua mạng ở quận Gò Vấp. Năm 2009, nhóm Tùng tranh giành quyền bảo kê hai kho hàng để vận chuyển hàng qua đường hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Để lấy “số má” nhóm Tùng gây ra một số vụ chạm trán với bảo vệ hai kho, hằng ngày Tùng bố trí người án ngữ trước các kho hàng quậy phá, hù dọa khách đến gửi hàng để giành quyền bốc xếp hàng, bảo kê. Một số tay anh chị ở Tân Bình khi nhắc đến Tùng “lò gạch” đều kiêng dè ít nhiều. Đầu năm 2013, công an phường đã đưa đi cai nghiện gần 10 đàn em của Tùng. Riêng Tùng hai lần bị phát hiện sử dụng ma túy.

Biết Công an quận Tân Bình lên kế hoạch đấu tranh với nhóm Tùng, cuối năm 2012, Tùng chuyển chỗ ở về quận Phú Nhuận. Thời gian ở đây, nhóm Tùng hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ về Tùng, Công an quận Tân Bình có phối hợp, báo cáo với Phòng PC45 lên kế hoạch theo dõi. Các trinh sát đã biết nhóm Tùng có tàng trữ hàng nóng để sử dụng nên lên kế hoạch bất ngờ triệt phá bắt gọn Tùng cùng toàn bộ vũ khí, hung khí.

Tại Công an quận Phú Nhuận, bước đầu Tùng khai nhận số vũ khí trên Tùng mua từ nhiều nguồn, tàng trữ trong nhà nhằm để trấn áp khi đụng độ trong chuyện “làm ăn”. Hiện Công an quận Phú Nhuận đang tiếp tục điều tra về lai lịch các nghi can trong băng nhóm Tùng “lò gạch”.

LƯU NGUYỄN