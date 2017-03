Túng quẫn do cá độ bóng đá, nhẫn tâm giết hại hàng xóm

Chẳng ai ngờ chỉ vì túng quẩn do cá độ bóng đá mà Nguyễn Minh Châu đã nhẫn tâm, ra tay giết chết người cùng xóm - bà Lê Thị Chót (SN 1953), để cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Châu sau khi bị bắt.



Theo trình bày của ông Nguyễn Văn R. - chồng của nạn nhân Lê Thị Chót, khoảng 6h sáng ngày 10/9, cũng như bao ngày khác, bà Chót xách giỏ đi chợ xã Sơn Phú. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, ông R. nghe văng vẳng đâu đó, có giọng ai van xin: “Đừng đánh em!”. Định chạy ra trước nhà để xem chuyện gì, xảy ra ở đây thế nhưng ông R. không nghe động địa gì thêm nên tiếp tục công việc đầu hôm của mình ở ngoài vườn.

Đến khoảng 10h, vẫn chưa thấy bà Chót đi chợ về, ông R. mới chạy ra đầu chợ dọ hỏi thì có người nói đã thấy bà Chót về từ khoảng 7h. “Tôi chạy về nhà, không thấy bả đâu nên gọi điện thoại di động thì không được, máy bả tắt nguồn. Tôi báo cho người quen, người thân cùng hỏi tìm nhưng chẳng thấy. Không còn cách nào khác, tôi đến báo cho Công an” - ông R. nghẹn ngào nhớ lại.

Sau thời gian tập trung truy tìm, người dân và Công an địa phương phát hiện thi thể của bà Chót ngay ở phía sau căn nhà bếp của người hàng xóm - tức Nguyễn Minh Châu. Không ai có thể tin vào mắt mình nhất là khi thấy bà bị quấn vào một chiếc màn, rồi vùi xuống cạnh hố nước thải phía sau nhà Châu. Thân thể bà Chót bị nhiều vết thương.

Toàn bộ số tài sản mà bà Chót mang trên người - theo như trình báo của thân nhân, gồm một đôi bông tai 1 chỉ vàng 24K, một sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng 24K, một lắc 5 chỉ vàng 24K, 2 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K, 5 chiếc vòng cimen 18K và chiếc điện thoại di động đều biến mất.

Cùng với nhiều tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định ông Châu là người có liên quan đến cái chết của bà Chót. Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa hiện trường, khám xét khẩn cấp căn nhà của Châu. Qua đó, Công an phát hiện toàn bộ vòng vàng của bà Chót (9,5 chỉ vàng 24K và 5 chiếc vòng cimen) được bỏ trong một túi nilon màu đen, được giấu dưới chậu cây kiểng trước nhà Châu.

Sáng 23/9, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Lê Thanh Vân - Trưởng phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Sau khi bị bắt, Châu khai nhận vào khoảng 8h sáng ngày 10/9, hắn ta đã dùng dao đâm chết bà Chót rồi cướp điện thoại cùng toàn bộ vòng vàng trên người bà Chót. Sau khi mang xác nạn nhân chôn phía sau nhà mình, Châu tiếp tục giấu số vàng cướp được dưới gốc cây kiểng trước nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ban đầu, khi gọi điện về cho người thân, Châu nói mình đang bỏ trốn về Cà Mau nhằm đánh lạc hướng cuộc truy bắt của Công an Bến Tre. Tuy nhiên sau khi báo chí đưa tin và được gia đình vận động thì ngày 12/9, Châu đến Công an phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đầu thú. Ngày 13/9 Công an tỉnh Bến Tre đã ra di lý Châu về để phục vụ điều tra.

Châu cũng khai nhận nguyên nhân mà hắn ra tay sát hại hàng xóm là do túng quẫn vì cá độ bóng đá.



Theo B. Huyền (CAND)