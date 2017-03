Tung tin sắp có tiền 1 triệu đồng để mua rẻ cổ phiếu

Trong khi Chính phủ và các bộ, ngành đang nỗ lực triển khai giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thế nhưng một số diễn đàn trên mạng Internet vẫn có những thông tin quá mức làm tác động tiêu cực đến dư luận và gây bất ổn nền kinh tế.

Trang mạng xã hội www.f....com - diễn đàn dành cho các nhà đầu tư chứng khoán, tài chính - đã xuất hiện bình luận không chính xác của một số thành viên tham gia diễn đàn về vấn đề kinh tế Việt Nam nói chung và tiền tệ nói riêng. Đặc biệt là ngày 21/2/2011, đã có thành viên đưa tin đồn "sắp tới NHNN phát hành tờ tiền 1 tr ????". Đây là thông tin không đúng sự thật và gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận.

L.A.T. đang viết tường trình tại cơ quan An ninh

Ngay khi thông tin này xuất hiện, Cục An ninh thông tin truyền thông - Bộ Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan An ninh đã xác định được đối tượng tung tin đồn trên là L.A.T., quê ở tỉnh Nghệ An, hiện thường trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. T đang làm việc tại một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trụ sở tại TP Hà Nội. T. cũng thường xuyên tham gia nghiên cứu các diễn đàn, trang web nói về kinh tế và chứng khoán.

Tại cơ quan An ninh, T. khai nhận: Vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 21/2/2011, T. đã sử dụng nickname để đưa thông tin "sắp tới NHNN phát hành tờ tiền 1 tr ????" lên mạng, nguồn tin T. nhận được qua dịch vụ "chat" của Yahoo.

Việc đưa tin này lên mạng là do T. tự quyết định chứ không có ai xúi giục hay chỉ đạo, với mục đích để những thành viên tham gia diễn đàn www.f...com nghĩ rằng, giá cổ phiếu thời gian tới có thể "rớt" xuống, và đó là thời cơ để T. mua cổ phiếu với giá rẻ, đầu tư kiếm lời.

Cũng theo lời khai của T., ngoài việc đăng tin không đúng sự thật về việc ngân hàng sắp phát hành tờ tiền mệnh giá 1 triệu đồng, từ ngày 20 đến 23/2/2011, T. đã tham gia bình luận không đúng một số tình hình liên quan đến kinh tế trên diễn đàn này cũng với mục đích gây tâm lý không tốt cho người cầm cổ phiếu nhằm trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, đến thời điểm này, T. chưa vụ lợi được gì từ các hành vi nêu trên.

Đây là bài học cho các cá nhân khi tham gia các hoạt động trên mạng Internet cần có trách nhiệm với bản thân và xã hội, không đưa thông tin sai sự thật, có thể gây dư luận xấu, ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân khác.

Theo Nguyễn Hưng (CAND)