Tưới xăng châm lửa định thiêu cả một gia đình

Hiện trường ngôi nhà bị đốt

Chủ nhà bị đốt là ông Trần Đăng Quốc, SN 1955. Ông Quốc kể: “Cả nhà tôi đang ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn và tiếng hô hoán gọi tên nhà tôi ở ngoài. Bà con hàng xóm báo gia đình là nhà tôi bị cháy. Tôi chạy xuống thì thấy lửa bùng cháy bao trùm cửa chính. Lúc này, tôi gọi con trai và cả nhà để tính đường thoát. May gia đình tôi có cửa thoát hiểm đằng sau nên tôi bảo con trai đưa vợ tôi, hai cháu nhỏ (1 cháu SN 2010, một cháu SN 2012 - PV) và mẹ già 92 tuổi ra cửa thoát hiểm. Cửa kính cường lực của nhà tôi vỡ vụn, khói thoát ra ngoài. Bà con ở ngoài dùng nước để dập lửa. Tôi lấy điện thoại, gọi cho PCT Thị trấn Nam Sách là anh Việt. Khoảng 5 – 10’ sau thì Công an khu vực, Công an thị trấn có mặt. Các cơ quan chức năng cũng có mặt kịp thời”.

Một bà cụ bán bún ngan ban đêm đối diện với nhà ông Quốc cho biết: “Khoảng 1h30’ ngày 9/3, tôi nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy màu đỏ, lúc đó tối nhập nhoạng tôi không để ý biển số xe. Hai thanh niên này cầm một can nhựa và tưới nước gì đó vào nhà ông Quốc. Sau đó, tôi thấy hai thanh niên lên xe, vứt một vật gì đó và phóng xe đi mất. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức. Tôi hoảng hốt hô hoán: Mọi người vào cứu nhà ông Quốc không gia đình bị chết cháy mất”.Ngọn lửa bùng lên dữ dội nhưng được dập tắt nhanh chóng.



Ông Quốc đang đứng trình bày vụ việc

Theo ông Quốc thì gia đình ông không có mâu thuẫn với ai : “Tôi không có một mâu thuẫn gì với ai mà tất cả mọi người trong cơ quan cũ, trong tổ dân phố đều rất quý tôi. Tuy nhiên, cách đây khoảng nửa năm, con trai tôi là Trần Đăng Quỳnh (SN 1985) có đi hát karaoke tại quán Tùng Phương (Khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và có mẫu thuẫn với chủ quán. Cháu đã bị hơn chục đối tượng hành hung và bị thương khá nặng (8% thương tích). Công an huyện Nam Sách đã có quyết định khởi tố bà Hoa (chủ quán Tùng Phương) về tội cố ý gây thương tích. Kể từ đó nhà tôi liên tục gặp những đe dọa. Trước ngày nhà tôi bị đốt, gia đình cũng bị ném mắm tôm và lòng thối vào nhà”.

Thượng tá Lê Minh Khang, Phó Trưởng Công an huyện Nam Sách cho biết, cơ quan công an huyện Nam Sách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Vụ việc gặp nhiều khó khăn do hiện trường bị đối tượng đốt cháy sạch sẽ, tang vật thu được không để lại gì nên gây khó khăn cho quá trình điều tra.