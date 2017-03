Tưới xăng đốt chết con, vợ bỏng nặng

Chiều 28-7, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Giang (25 tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) về tội giết người.



Vợ của Giang bị bỏng 90%, đang được các bác sĩ chữa trị.

Khoảng 21h đêm 27-7, người dân trong xóm nghe tiếng phụ nữ và trẻ em kêu cứu từ căn nhà của Giang. Người dân chạy đến, thấy vợ của Giang và cháu trai 9 tháng tuổi đang cháy.

Ngay lập tức người dân dùng mọi biện pháp dập lửa, báo cơ quan công an, đưa hai mẹ con nạn nhân đến BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu.

Do bị bỏng quá nặng, ngay trong đêm 27-7, chị Đoàn được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân 90%. Còn cháu bé chuyển lên BV Sản-Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại công an, Giang khai nhận: ngày 27-7 đi mua 80 ngàn đồng tiền xăng đổ vào can nhựa. Sau đó, Giang lấy can xăng đổ vào xe máy của vợ chồng khoảng 50 ngàn đồng, số xăng còn lại Giang cất trong nhà. Tối 27-7, Giang đi nhậu, uống rượu về thì vợ cằn nhằn, Giang bực tức lấy can xăng ra đổ lên người vợ đang con con bú rồi châm lửa đốt.

Vợ chồng Giang cưới nhau vào năm 2012 và đã có hai con trai. Hoàn cảnh thuộc diện khó khăn.