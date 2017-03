Tưới xăng đốt vợ bị 20 năm tù

Hòa chạy xe ôm, sống chung với một phụ nữ bán thuốc lá tại ngã tư Lý Chính Thắng-Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) từ giữa năm 2006. Mâu thuẫn trong sinh hoạt, tối 8-1-2007, Hòa chạy xe về chỗ vợ bán hàng và cãi nhau. Tức giận, Hòa giật cửa hộc gỗ lấy một can xăng loại hai lít tưới từ đầu xuống khi người vợ đang ngồi trên chiếc ghế bố. Người vợ bật dậy túm cổ áo Hòa, hai người giằng co rồi kéo nhau xuống lề đường vật lộn. Lúc này, Hòa móc túi quần lấy hộp quẹt ga bật lửa gí vào người vợ làm lửa bùng cháy rồi bỏ trốn. Người vợ được người dân dập lửa, đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện do bị bỏng toàn thân.

Ngay sau đó, Hòa bị bắt khẩn cấp nhưng trong quá trình điều tra, Hòa chỉ thừa nhận có tưới xăng chứ không bật lửa đốt vợ mà do tàn thuốc vô tình rơi trúng. Cơ quan điều tra đã cho dựng lại hiện trường và kết luận tàn thuốc không thể gây ra đám cháy. Ra tòa, Hòa vẫn khăng khăng chối tội nhưng với những chứng cứ chặt chẽ, tòa đã tuyên án như trên.