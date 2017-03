Tuồn điện thoại "xịn" ra khỏi sân bay bằng đường rác thải

* Gia tăng nạn trộm cắp trên máy bay

Nguồn tin này cho biết lúc 16g ngày 4-4 tại cổng số 8 (cổng dành cho nhân viên sân bay), khi kiểm tra rác thải do nhân viên N.V.T. của Tiags vận chuyển ra bên ngoài, các nhân viên an ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện lẫn trong nhóm rác này có bốn điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 3 còn mới trong bao kín, chưa qua sử dụng. Nhân viên N.V.T. không thừa nhận các điện thoại này do mình vận chuyển và cũng không cho biết nguồn gốc từ đâu. Do giá trị món hàng lên đến gần 60 triệu đồng, Trung tâm an ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản bàn giao cho Công an phường 2, Q.Tân Bình xử lý.

Theo Trung tâm an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, đến chiều 5-4 vẫn chưa xác định được các điện thoại này là tài sản của hành khách hay được nhập khẩu trái phép từ nước ngoài về.

Tối 5-4, nguồn tin từ Công an Q.Tân Bình cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tang vật cùng đối tượng từ lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, Công an Q.Tân Bình đã lập hồ sơ, ghi lời khai của T. để phục vụ công tác điều tra. Công an Q.Tân Bình đã cho gia đình bảo lãnh N.V.T. về, chờ điều tra ra thời gian, địa điểm và chủ nhân của những chiếc điện thoại này.

* Theo đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách trên các chuyến bay của hãng đang có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của VNA, trong năm 2012 đã xảy ra 28 vụ khách bị mất tài sản trên chuyến bay, năm 2013 xảy ra 15 vụ và tính từ đầu năm đến hết tháng 3-2014 đã xảy ra 9 vụ. Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn VNA, cho biết tài sản mất thường là tiền hoặc đồ vật giá trị như laptop, máy tính bảng, điện thoại... và 11 thủ phạm bắt được quả tang lập biên bản là người Trung Quốc trên các chuyến bay nối Jakarta, Bangkok, Singapore, Hong Kong đến/đi TP.HCM, Hà Nội.

Theo LÊ NAM - GIA MINH (TTO)