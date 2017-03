Tướng Chung nói gì về vụ 'múa dao' trước mặt CSGT?

Bà Kim Thanh Mai vừa chửi bới, vừa rút dao dọa CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Trong những ngày qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip được cho là ghi tại chốt kiểm tra của Tổ công tác đặc biệt Y5/141, Công an TP Hà Nội tại ngã tư Trần Nhật Duật - Hàng Đậu, quận Ba Đình.



Đoạn clip dài khoảng 12 phút, ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy BKS 29E1-398.44 liên tục chửi bới, đe dọa tổ công tác khi bị dừng xe kiểm tra về hành vi không đội MBH và xe không lắp gương chiếu hậu.

Không chỉ buông những lời tục tĩu, thiếu văn hóa, người phụ nữ này còn lấy ra một con dao nhọn (loại gọt hoa quả) giơ về phía một CSGT và dùng những lời lẽ đầy thách thức trong suốt hơn 10 phút. Ngay cả khi Tổ công tác dùng biện pháp mạnh, còng tay đưa người phụ nữ này lên xe đưa về trụ sở công an phường Nguyễn Trung Trực, người phụ nữ này vẫn không ngừng thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ.



Đoạn clip nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ, hành vi hung hãn, ngổ ngáo của người phụ nữ. Nhưng cũng không ít ý kiến tỏ ra thất vọng vì kỹ năng xử lý tình huống lúng túng, thiếu kiên quyết của các chiến sĩ trong Tổ công tác.



Theo thông tin xác minh ban đầu của Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, người phụ nữ ngổ ngáo trên tên là Kim Thanh Mai (SN 1978, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa). Đối tượng Mai cùng hồ sơ vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền, do có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ.



Xác nhận thông tin trên, Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết: “Công an quận đã tiếp nhận và vụ việc đang trong quá trình điều tra”.

Trao đổi với PV chiều 10/12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc mà các đối tượng quá khích, manh động có thể gây ra, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải hết sức tỉnh táo, kiềm chế.

“Đối với sự việc xảy ra ngày 4/12, lực lượng công an có đầy đủ sức mạnh, chế tài, quyền năng để trấn áp. Nhưng chúng ta phải xử lí mềm dẻo, khôn khéo. Trước mắt là tránh sự thu hút của những người hiếu kì, bởi việc này sẽ dễ dẫn đến tình trạng lộn xộn, gây dư luận không tốt. Còn việc xử lý đối tượng sau khi có kết quả điều tra, xác minh sẽ có biện pháp cụ thể sau.

Ở đây chúng ta phải đánh giá sự việc một cách toàn diện, sâu sắc. Vấn đề không phải là nghiệp vụ hay kỹ năng xử lý tình huống của các chiến sĩ. Chúng ta hoàn toàn có thể làm quyết liệt, hoàn toàn có đầy đủ những điều kiện, biện pháp để trấn áp nhưng không phải tình huống nào cũng cần và phải đưa ra hình thức quyết liệt như thế. Xử lý tình huống phải khôn khéo, mềm mỏng, tinh tế, tránh những hiệu ứng dư luận không cần thiết”, Thiếu tướng Chung nói.

Theo Nguyễn Quý/ Báo Giao thông vận tải