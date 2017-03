Tướng cướp tàn ác trong 'vỏ' nghèo khổ, bán rau vỉa hè

Băng cướp do Lê Anh Kiệt cầm đầu cùng 5 đồng bọn đã thực hiện 8 vụ tấn công tiệm vàng tại các tỉnh Tây Ninh, TP HCM, Đồng Nai và Vĩnh Long. Khi gây án, chúng đã bắn chết một người; bắn bị thương và đánh trọng thương 7 nạn nhân.



Trong 10 năm gieo rắc tội ác nhưng hành tung của băng cướp không bị bại lộ. Ròng rã hơn chục năm theo đuổi điều tra vụ án, khi toàn bộ các thành viên trong băng cướp lần lượt tra tay vào còng số 8, cơ quan công an mới rõ thêm vì sao bọn cướp ẩn thân an toàn trong suốt thời gian dài. Tất cả được che giấu bởi tính toán ma mãnh của tướng cướp Kiệt.



Trong 8 vụ mà băng cướp gây ra, Kiệt trực tiếp tham gia và chỉ huy 5 vụ. Vụ đầu tiên Kiệt bỏ lỡ là khi Huỳnh Văn Tiếm (53 tuổi) từ Tây Ninh tìm đến TP HCM gặp Kiệt bàn chuyện cướp tiệm vàng K'Tân Tiến ở chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành. Phi vụ này do Kiệt bị té xe máy, vết thương chưa lành nên không trực tiếp tham gia mà giới thiệu đàn em là Trần Hữu Lộc "nhập cuộc". Được Tiếm chia phần hậu hĩnh trong vụ cướp 48 lượng vàng này, Lộc trả ơn công dắt mối cho Kiệt 5 triệu đồng.



Vụ thứ 2, Kiệt không tham gia là vụ cướp tài sản của chủ tiệm vàng Bảo Hòa ở chợ Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) vào ngày 17/11/2003. Dù Tiếm bàn chuyện nhưng Kiệt khước từ với lý do còn nhiều tiền, vàng. Vụ này Tiếm cùng 3 đàn em mang theo 2 súng K59 đi gây án nhưng do nạn nhân chống cự, chúng không cướp được tài sản.



Thời gian sau, Kiệt lại khước từ đi cướp tiệm vàng Kim Quang ở chợ Mới thuộc thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhưng với bản chất của tên cầm đầu nhiều mưu lắm kế, Kiệt hăng hái tư vấn cho Tiếm: "Vụ này chỉ cần 2 người là cướp được". Từ cao kiến của Kiệt, Tiếm đã chọn đàn em tên Nhãn cùng lên kế hoạch. Ngày 31/12/2003, khi ra tay cướp của, nạn nhân chống cự nên cả Nhãn và Tiếm cùng nổ súng. Rất may cho vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Quang, ông chồng bị Tiếm bắn 2 phát nhưng không trúng, bà vợ bị Nhãn bắn vào hông song không nguy kịch đến tính mạng. Theo chủ tiệm, bọn chúng đã cướp đi 145 lượng vàng 24K và 170 triệu đồng. Nhưng Tiếm khai chỉ cướp được khoảng 35 lượng.



5 lần tham gia cướp tiệm vàng, theo lời khai của Kiệt, gã "thu nhập" tổng cộng khoảng 150 lượng vàng, 3.000 USD, gần 100 triệu đồng. Song các nạn nhân trình báo số vàng và tiền bị mất lớn hơn rất nhiều. Điều này được nhà chức trách cho rằng hoàn toàn có cơ sở bởi trong phi vụ cuối cùng của chúng, bị hại khai mất 128 lượng vàng và 84 viên kim cương. Vậy nhưng Kiệt khai chỉ cướp được vàng, không nhắc gì đến chuyện chia chác kim cương với đồng bọn.



Dù được chia của nhiều nhất nhưng từ phi vụ đầu tiên đến khi bị bắt, ngày 8/10/2001, tướng cướp Kiệt vẫn giữ vỏ bọc người chồng, người cha tảo tần, chăm chỉ phụ vợ bán rau nuôi con ăn học. Có trong tay hàng trăm cây vàng nhưng vì sợ đang nghèo bỗng dưng giàu lên bất thường sẽ bị tình nghi nên hằng ngày cứ khoảng 3h sáng Kiệt lại chở vợ rời ngôi nhà thuê ọp ẹp đi chợ đầu mối Bình Điền lấy rau củ về bán lẻ ở lề đường Lê Văn Lương, quận 7.



Khi nhắc đến Kiệt, ai cũng liên tưởng đến hình ảnh của người chồng, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Một người bán hàng cho biết: "Thấy ảnh lúc nào cũng tươi cười, chí thú làm ăn, chưa bao giờ nói nặng với vợ, lúc nào cũng giành việc nặng nhọc về mình, nói thiệt tôi và nhiều chị em ai nấy đều ao ước có được tấm chồng như vậy. Chỉ đến khi biết Kiệt bị bắt, mọi người mới vỡ lở ra cái anh bán rau thực chất là tướng cướp máu lạnh chuyên cướp, giết người không gớm tay".



Với vỏ bọc tưởng như quá hoàn hảo ấy, Lê Anh Kiệt tin rằng cơ quan công an dù có "trăm tay, nghìn mắt" cũng không thể lần ra hành tung của gã cùng đồng bọn. Thế nên khi tra tay vào còng ở tuổi 47, Kiệt thú nhận biết điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như thế.







Tiếm và Kiệt (áo trắng) tại khu vực chúng quăng súng sau khi cướp.

Theo An ninh thế giới



Trong 5 vụ Kiệt tham gia, vụ nào tên này cũng tiên phong, chủ động dùng gậy đập đầu hoặc bắn nạn nhân. Từ phi vụ đầu tiên cho đến phi vụ cuối cùng, càng về sau thì Kiệt càng táo bạo, sẵn sàng tước đoạt sinh mạng các chủ tiệm vàng dẫu rằng họ không có động thái chống cự.Sau này khi khai với cơ quan điều tra, Kiệt thú nhận phải tàn ác như thế mới làm nên… đại sự. Trong 2 phi vụ giết cướp tài sản của chủ tiệm vàng cuối cùng diễn ra vào năm 2004 và năm 2005, cái sự táo tợn, máu lạnh của tướng cướp Lê Anh Kiệt đã lên đến đỉnh điểm. Vụ giết người, cướp tài sản của chủ tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển (quận 8, TP HCM) vào ngày 2/10/2004, ngồi sau xe của đàn em, Kiệt thủ khẩu súng K59 đã lên đạn.Theo lệnh của Kiệt, Tiếm làm nhiệm vụ tài xế chở Nhãn lận súng K59 đã lên đạn. Khi phát hiện ông chủ tiệm vàng là Doãn Mỹ chở vợ chạy xe cup, mặc áo mưa, vận chuyển tiền vàng từ tiệm vàng ở chợ Phạm Thế Hiển về nhà, chờ khi ông Mỹ chạy xe vào đường số 23, Kiệt lệnh cho Tưởng ào đến ép xe ông Mỹ. Tiếp đến, Kiệt rút súng chĩa vào ông Mỹ và bóp cò. Bị trọng thương, ông Mỹ vẫn cố sức ôm chân Kiệt kêu cứu. Tướng cướp này một lần nữa bóp cò nhưng đạn không nổ, điên tiết hắn dùng báng súng đập liên tục vào đầu ông này. Khi Nhãn tiến đến, Kiệt gật đầu ra dấu cho Nhãn bắn ông Mỹ. Khi giải phẫu tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng thu được 2 đầu đạn...Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang điều tra tiền vàng cướp được Kiệt "ém" ở đâu hay sử dụng vào mục đích gì.