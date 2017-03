Tưởng không ai biết, gọi 140 cuộc phá cảnh sát 113

Theo HOÀNG LONG (TTO)



Trước đó Phố liên tục sử dụng sim khuyến mãi gọi đến số máy khẩn cấp 113 chửi và không nói gì, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trung tâm 113.Theo Phòng cảnh sát trật tự, từ ngày 13-12-2012 đến ngày 17-4-2013, Phố gọi 140 cuộc, chủ yếu vào thời gian từ 21g trở về đêm, chọc phá, gọi không nói gì, chửi lực lượng cảnh sát 113… với lời lẽ thô tục.Qua xác minh, lực lượng cảnh sát phát hiện đối tượng gọi đến là Đinh Châu Phố. Mặc dù lực lượng công an đã nhắc nhở nhưng Phố vẫn cố tình gọi đến chọc phá.Tại cơ quan công an, Phố nói do số điện thoại 113 gọi không mất tiền nên gọi đến chọc phá vì nghĩ công an không biết người gọi là ai.Thượng tá Dương Văn Ngon, phó trưởng Phòng cảnh sát trật tự Công an TP Cần Thơ, cho biết từ tháng 8-2011 đến nay, đơn vị xác minh và bắt 37 trường hợp, trong đó xử phạt hành chính 32 trường hợp và giáo dục 5 trường hợp. Các đối tượng gọi đến chọc phá chủ yếu là học sinh, thanh thiếu niên ở vùng sâu, một số trường hợp khi nhậu vào thách thức nhau gọi chọc phá 113.Thời gian qua, các đối tượng gọi đến chọc phá cảnh sát 113 đều bị lực lượng phát hiện và xử phạt nghiêm, do đó số trường hợp gọi đến chọc phá giảm đáng kể.