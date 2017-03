Tương lai mù mịt của cô gái hóa điên vì bị bán

T. kéo quần chỉ những vết thương từng bị "chồng" đánh.

Trong câu chuyện với anh Thành, cô gái đáng thương đó lúc thì tỏ ra hận thù người phụ nữ tên Thắm, kẻ đã lừa bán cô vào “tổ quỷ”; lúc khác cô lại nói: “Phải cám ơn Thắm nhiều lắm. Nhờ Thắm mà T. mới được sung sướng, được lấy chồng...”.Cái tên Thắm đó không chỉ đeo đẳng T., mà nó còn trở thành nỗi ân hận, day dứt đối với anh Thành. Anh cho biết, Thắm đã đến thuê trọ ở cách nhà anh mấy bước chân từ rất lâu. Dù vậy, anh đã không thể nhận ra rằng mụ ta chỉ tìm đến cái làng quê nhỏ bé, yên bình để có cơ hội dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ, chân chất như T. “Khi biết được Thắm chính là “mẹ mìn” hại đời T. thì đã quá muộn”, lời anh Thành.Nhớ lại chuyến lên Lào Cai đón T. trở về, anh Thành chia sẻ, đó là một chuyến đi đầy căng thẳng. Không dám đưa T. về bằng tàu hay xe khách vì sợ T. phá phách, làm mất an toàn cho hành khách đi cùng, anh Thành cùng cán bộ Đội 12, PC14, Công an HN may mắn nhờ được một chiếc xe cứu thương để đưa T. về.Phải khó lắm anh Thành mới dụ được T. lên chiếc xe cứu thương đó để về nhà. Cô gái tin tưởng nhìn anh Trưởng công an xã rồi ngoan ngoãn bước lên xe, nằm xuống cái cáng và chìa cánh tay cho nhân viên y tế tiêm thuốc ngủ.Khi T. chìm sâu vào giấc ngủ, mọi người mới yên tâm lên xe ra về. Đến 21h ngày 1/5, chiếc xe xuất phát. Với một mũi tiêm, T. nằm yên cho đến khi xe chạy được 40km thì cô gái tỉnh lại. Vừa thấy bóng anh công an mặc áo cổ Tàu, T. lại điên cuồng gào thét, đập phá, chửi bới. Lúc đó anh Thành vội hô mọi người tắt đèn và lại dỗ dành T. nằm yên để cô y tá tiêm tiếp mũi thuốc ngủ thứ hai.

Ngô Thị Hoa đã móc nối với Thắm và người đàn ông tên Hùng lừa bán các cô gái trẻ sang bên kia biên giới làm nô lệ tình dục.



Đi tiếp được 140km nữa, T. lại tỉnh. Lần này, cô gái không còn hốt hoảng vì anh công an trót mặc áo cổ Tàu đã rút kinh nghiệm mà ngối khép vào một góc khuất trên xe.



2h sáng ngày 2/5, xe chạy về đến Hà Nội. Lúc này, thuốc ngủ mới ngấm, T. thiêm thiếp ngủ khi mọi người khiêng cô bé vào nhà rồi vội vã trở về, kết thúc một chuyến đi đầy căng thẳng.



Tương lai mịt mù dành cho cô gái trẻ



Kể từ ngày T. trở về, dường như ngoài người bác vẫn lui tới cặm cụi chăm sóc và dọn dẹp “bãi chiến trường” mà cô đập phá, bậy khắp nhà, không có ai dám lui tới ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Chỉ có anh Thành vẫn qua lại trò chuyện, động viên T.



Dường như cảm nhận được tấm lòng của người tốt, T. khoanh tay lễ phép nói “chú Thành là người tốt. Cháu cám ơn chú ạ” mỗi khi anh Thành ghé tăm cô. Trong những lúc tỉnh táo, T. trả lời mạch lạc những câu hỏi và tỏ ra rất lễ phép.



Được trở về mái nhà xưa thân thuộc của mình, dù căn nhà giờ đã trống hoác, chỉ có bộ bàn ghế và hai chiếc giường đã cũ rích, T. phục hồi khá nhanh. Cô gái không đủ tỉnh táo để nhận ra nỗi đau cùng lúc đã mất cả cha lẫn mẹ. Mọi người cũng gắng không nhắc đến chuyện đó trước mặt T.



Nhìn cái vẻ bình thản của T. khi cô đưa mắt xa xăm nhìn ra vườn cây trước nhà, chỉ vào từng cây rồi vanh vách đọc tên loài cây, miệng nở nụ cười tươi, có thể nhận thấy cô gái đã phần nào hồi phục.



Cô còn nhoẻn miệng cười động viên anh Trưởng công an xã: “Chú Thành đẻ thêm con gái đi” (anh Thành có hai con trai). Trong suốt cuộc trò chuyện, T. được cởi xích và ăn hoa quả. Cô gái lễ độ mời mọi người cùng ăn và tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép. Lúc đó nhìn cô, chẳng ai bảo cô dại, khi đôi mắt biết cười ánh lên niềm vui khó tả.



Nhưng cũng không ai dám chắc cô vui được mãi như thế, biết đâu, chỉ ngày mai thôi, khi những ký ức tối tăm lại ùa về, cô lại trở lên dữ tợn, phá phách. Nhìn cô cháu gái tội nghiệp, người bác thở dài: “Nếu nó không đỡ, tôi phải cho nó vào trại thương điên thôi. Một mình tôi với ba chị em nó, tôi không đủ sức…”.

Theo N.T (VNN)