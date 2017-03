Tượng Phật ngàn tay hàng trăm năm bị đánh cắp

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29-9, sư trụ trì của chùa Mễ Sở và các ni cô phát hiện pho tượng Phật đặt tại tầng hai ngôi chùa đã biến mất, khóa cổng chùa bị phá nên trình báo chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của nhà chùa, xác định vụ việc xảy ra vào lúc hơn 1 giờ sáng cùng ngày. Nhóm trộm khoảng 4-5 người và có tính toán, quan sát từ trước. Để tránh bị camera ghi hình, một người trong nhóm trộm dùng vải đen che đầu ống kính camera ghi hình; những người khác cạy cửa, lên gác tiếp cận pho tượng Phật. Do pho tượng to và nặng, nhóm trộm khênh ra cửa trước, thòng dây chuyển xuống sân và đưa ra ô tô chờ sẵn ngoài cổng rồi chở đi.

Chùa Mễ Sở được xây dựng từ thời nhà Lê. Sau hàng trăm năm, chùa xuống cấp nhưng bức tượng Phật bà Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt còn tương đối nguyên vẹn. Pho tượng Phật có 1.113 tay, 1.113 mắt được làm bằng gỗ mít, cao 2,8 m, trong đó riêng tượng Phật 1,4 m. Pho tượng từng bị đánh cắp vào năm 1988, sau đó được công an tìm thấy tại nhà một nghệ nhân ở Hà Nội.