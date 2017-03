Tường trình cuộc giải cứu tàu Việt Nam

Ngày 16-12-2008, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 1851 cho phép các nước thành viên LHQ truy lùng hải tặc Somalia trên đất liền và trên không bằng mọi phương tiện cần thiết và thích hợp với điều kiện được Somalia đồng ý. Nghị quyết 1851 cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia tích cực đấu tranh chống hải tặc Somalia, kêu gọi các bên xem xét thành lập một trung tâm khu vực để điều phối thông tin về hải tặc và cướp có vũ trang, đồng thời củng cố khả năng của khu vực trong công tác điều tra, truy tố hải tặc. Đây là nghị quyết thứ tư về hải tặc Somalia được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua. Tại phiên họp, Đại sứ Hoàng Chí Trung, đại biện lâm thời Việt Nam tại Hội đồng Bảo an LHQ, phát biểu Việt Nam mong muốn các biện pháp được thực hiện trong khuôn khổ nghị quyết này phải phù hợp với các hiệp ước quốc tế và luật quốc tế.