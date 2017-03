Tuyên chiến với cướp giật

Một số vụ cướp táo tợn trong 3 ngày * Giật dây chuyền 1.300USD của du khách nước ngoài: Ngày 26-11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.5, đang tạm giữ đối tượng Diệp Xương Đạt (23 tuổi, ngụ Q.10). Trưa cùng ngày, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM phát hiện Đạt chạy xe gắn máy trên đường An Dương Vương có dấu hiệu nghi vấn nên bám theo. Đến trước số nhà 201 (An Dương Vương, Q.5), Đạt, áp sát giật sợi dây chuyền trị giá 1.300USD của cặp vợ chồng Việt kiều Úc. * Cắt cổ, cướp xe máy: Ngày 26-11, Công an H.Hóc Môn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thiện (16 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (14 tuổi) về hành vi cướp tài sản. Theo đó, lúc 1g 30 sáng cùng ngày, Thiện, Sang cùng một đối tượng tên Tân thuê anh L.V.X (làm nghề chạy xe ôm) chở đi đến đoạn đường Lê Văn Khương (thuộc khu vực ấp 5, xã Đông Thạnh) thì dùng dao cắt cố anh X để cướp xe gắn máy. Anh X được người đi đường đưa đi cấp cứu.Trên đường đến bệnh viện, anh X phát hiện hai đối tượng vừa cướp xe của mình nên tri hô và người dân vây bắt cả hai.. * Đập đầu nạn nhân: Ngày 26-11, thượng tá Huỳnh Trí Thạnh - Trưởng Công an Q.Gò Vấp, cho biết đã bắt được 4 đối tượng dàn cảnh đụng xe, sau đó dùng gạch đập vào đầu anh Hồ Minh Nhựt (21 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) ngày 24 - 11. Theo đó ngày 24 - 11, anh Nhựt chạy xe gắn máy trên đường Lê Đức Thọ (P.6, Q.Gò Vấp). Khi đến trước số nhà 88 thì bị một nhóm thanh niên chạy xe từ phía sau đâm thẳng vào xe khiến anh Nhựt ngã xuống đường, các đối tượng dùng gạch đập đầu và cướp xe tẩu thoát. * Giật điện thoại của người nước ngoài: Tối 25-11, tại cầu Cả Cấm, đường Nguyễn Lương Bằng, khu phố 4, P.Tân Phú, Q. 7, anh Han Youn (30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên vỉa hè thì bị tên Nguyễn Tuấn Em (21 tuổi) giật điện thoại di động (trị giá 16 triệu đồng) rồi lên xe đồng bọn là Phạm Bá Vinh (19 tuổi) định tẩu thoát. Anh Han Youn chạy theo đạp ngã xe và bắt giữ được Vinh, còn Tuấn Em chạy thoát. Đến 2g ngày 26-11, công an P.Tân Phú bắt giữ được tên Tuấn Em cùng tang vật. * Giật túi xách táo tợn bị camera ghi lại: Khoảng 9g44 sáng 26-11, trên một trang mạng xuất hiện một video clip dài 22 giây quay lại cảnh một cô gái xách túi đi bộ trên lề đường bị giật túi xách. Đoạn video cho thấy đối tượng chạy xe tay ga lao từ phía sau với tốc độ lớn và giật túi xách của cô gái trong chớp nhoáng. Cô gái bị kéo theo một đoạn và té ngã nằm úp mặt giữa đường. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Phước Trường - Trưởng Công an Q.5, cho biết, vụ giật túi xách trong đoạn clip xảy ra tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (P.10,Q.5) sáng 23-11. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phượng (36 tuổi, ngụ Q.Tân Phú). Hoàng Lộc - Mỹ Hương