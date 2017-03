Tuyển chọn người có tâm

Tiếp thu ý kiến đó, vị lãnh đạo cao nhất của địa phương nọ kiên quyết từ nay sẽ tổ chức thi tuyển công chức một cách nghiêm túc, không để bộ máy chính quyền địa phương trở thành nhà gởi trẻ của các cán bộ quyền thế hoặc nơi an dưỡng của những kẻ vô tài.

Cuộc thi tuyển công chức đầu tiên của địa phương quả nhiên đã chọn được nhiều người có năng lực. Thế nhưng có chuyên gia góp ý: “Như vầy mới chỉ xác định được trình độ chứ cái “tâm” của một công chức thì khó thể thi tuyển được!”.

Đúng vậy! Một công chức không chỉ có “tài” mà còn phải có “ tâm” nữa. Vị lãnh đạo địa phương bóp trán suy nghĩ tìm phương cách chọn người có “tâm”. Ông thấy ở các cuộc thi hoa hậu, ngoài phần thi nhan sắc, ban giám khảo còn tổ chức cho các thí sinh thăm viếng cô nhi hoặc trẻ khuyết tật để từ đó có thể đánh giá được cái “tâm” của từng thí sinh một. Và ông quyết định đưa tất cả các thí sinh công chức đã đạt yêu cầu về phần thi năng lực đến thăm... Bến xe khách LH, bến xe nức tiếng về hệ thống “cơm tù xuyên Việt”, hầu chọn ra những người có “tâm” với dân.

Vừa đặt chân vào Bến xe LH, nhìn cảnh hành khách bị chèo kéo, đe nẹt bởi bọn “cò” và cảnh các chủ xe bị bọn đầu gấu trấn áp nộp tiền “lốt”, tất cả thí sinh công chức đều... khóc ròng vì thương cảm. Họ tức thì tranh nhau ôm chầm lấy các nạn nhân để an ủi, vỗ về. Mọi hành động của họ đều được quay phim công khai và chiếu lại sau đó cho vị lãnh đạo địa phương đích thân thẩm định về cái “tâm” của các thí sinh. Qua phim ông thấy mỗi thí sinh đều hối hả ôm chầm lấy một người dân với vẻ mặt cực kỳ thương xót. Đột nhiên ông bật cười ha hả: Trong số những người được các thí sinh ôm chặt để vỗ về an ủi ấy, ông nhận ra có bà chủ bến xe, các tay trùm đầu gấu cùng đàn em, một số cán bộ ngành giao thông vận tải và cả... vị trưởng công an phường, phu quân của bà chủ bến!