Tuyển thợ nữ cắt tóc để ... bán dâm

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa bàn giao Phan Nguyễn Khánh Vân (43 tuổi, quê Ninh Thuận) cho Công an quận Tân Phú điều tra hành vi chứa mại dâm. Qua công tác nắm tình hình, khoảng 14 giờ 30 chiều 3-6, Đội 5 PC45 đã kết hợp cùng Đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội và Công an quận Tân Phú ập vào tiệm hớt tóc Hà Tiên (số 14 Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú) bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm.





Phan Nguyễn Khánh Vân, chủ tiệm Hà Tiên và các cô gái bị bắt quả tang.Ảnh : HT

Tại tiệm, ngoài tú bà Khánh Vân còn có hơn 10 cô gái trẻ, đẹp túc trực chờ phục vụ khách có nhu cầu. Theo lời khai của Vân, đây là căn nhà thuê từ tháng 1-2014 đến nay để mở tiệm hớt tóc Hà Tiên thực chất là điểm bán dâm. Vân tuyển tiếp viên và quy định ngay từ đầu là các cô phải đồng ý bán dâm cho khách. Để giữ chân không cho tiếp viên nghỉ nửa chừng, Vân đề ra những quy định nhằm bóc lột tiền bán dâm. Mỗi ngày Vân thu lợi trên dưới 10 triệu đồng.

Cụ thể, mỗi lần bán dâm Vân quy định là 500.000 đồng thì Vân thu ngay 200.000 đồng tiền phòng (số tiền phòng Vân sẽ trả lại một nửa cho tiếp viên vào cuối tháng để giữ chân tiếp viên). Còn lại 300.000 đồng tiền bán dâm, Vân thu 200.000 đồng gọi là tiền môi giới. Cuối cùng mỗi lượt bán dâm, các “kiều nữ” chỉ còn nhận được 100.000 đồng. Chưa kể, cuối tháng Vân sẽ cộng lại tổng số lần bán dâm của tiếp viên (trung bình mỗi cô bán dâm 2-3 lượt/ngày) và trả lại mỗi lượt là 100.000 đồng. Còn trường hợp tiếp viên bỏ việc nửa chừng thì Vân sẽ chiếm hưởng luôn số tiền này.

HOÀNG TUYẾT