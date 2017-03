U40 lừa tình hàng loạt đàn ông

Đỗ Thu Hường bị bắt giữ tại cơ quan công an



Ngày 21-5, Công an quận Long Biên - Hà Nội đã điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Đỗ Thu Hường (SN 1976, ở TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Công an quận Long Biên điều tra theo tố cáo của ông Nguyễn X.B (SN 1954, huyện Đan Phượng- Hà Nội).



Qua khai thác, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên làm rõ, ngoài vụ việc trên, Đỗ Thu Hường đã gây ra 40 vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có 3 vụ trộm cắp tại quận Long Biên và 3 vụ lừa đảo tại các nhà nghỉ khác trên cùng địa bàn.



Thủ đoạn chung của Hường là bắt chuyện làm quen rồi gạ gẫm rủ các nạn nhân, trong đó có hàng chục "xe ôm" có tuổi, vào nhà nghỉ “vui vẻ”. Nhân lúc các nạn nhân không để ý, Hường lấy trộm xe máy, tải sản rồi biến mất.



Theo N.Quyết (NLĐO)