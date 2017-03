Ùn tắc giao thông hơn 3 giờ trên quốc lộ 1A do đụng xe liên hoàn

Theo phản ánh của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh: xe ôtô tải 38H-4138 chở gỗ đang đậu theo hướng bắc nam ở địa điểm trên để sửa chữa. Xe khách 53S-2446 lưu thông cùng chiều với tốc độ cao đã tông vào xe tải 38H-4138, sau đó đâm trực diện với xe tải 38H-8744 chạy ngược chiều. Cú va chạm này làm xe tải 38H-4138 lật ra giữa đường, xe tải 38H-8744 bay sang lề đường, đầu xe khách bẹp dúm. Hậu quả, tài xế xe khách 53S-2446, lái xe và phụ xe tải 38H-8744 bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên, phòng CSGT công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe cẩu đến hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông cũng như cẩu xe bị nạn để thông tuyến. Tuy nhiên, 3 xe bị nạn lấn hết phần đường nên trên tuyến quốc lộ 1A đã bị tắc nghẽn hơn 3 giờ đồng hồ liền. Hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau nằm chờ thông tuyến dài gần 10 km. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Theo Thành Châu (NDĐT)