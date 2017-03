Uống rượu say, anh trai bị em đâm chết

Ngày 3/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Vũ Kim Sa (SN 1971, ngụ nhà số 84/13 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Phương (SN 1961, ngụ nhà trên, chính là anh trai của Sa).



Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 ngày 1/11, sau khi đi nhậu về anh Phương đã to tiếng, chửi bới mọi người trong gia đình (ngụ địa chỉ trên). Thấy vậy Kim Sa chạy lại can ngăn và 2 bên xảy ra xô xát.



Kim Sa vồ lấy con dao Thái Lan gần đó đâm 1 nhát vào ngực trái của anh Phương làm nạn nhân gục ngã tại chỗ. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm quá sâu, anh Phương đã tử vong tại bệnh viện.



Nhận được tin báo, Công an Bình Thạnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường lập biên bản điều tra và quyết định lệnh bắt Nguyễn Vũ Kim Sa để điều tra xử lý.





Theo Q.M (VTC News)