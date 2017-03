Uống rượu say, dùng đá đập chết bố đẻ

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc được phát hiện vào ngày 11/9/2011, người dân thôn Sảng Chải 5 - xã Nàn Sán - huyện Si Ma Cai (Lào Cai) bất ngờ phát hiện thi thể ông Cư Seo Vần (SN 1958) đang trong quá trình phân hủy, bị chôn lấp phi tang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với công an huyện Si Ma Cai đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Theo thông tin từ những người dân trong thôn, ông Vần có 3 người con nhưng thường xuyên say rượu chửi bới đánh đập vợ và các con khiến người con trai cả và vợ đều đã bỏ nhà đi biệt tích.

Đối tượng Cư Seo Sình. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an tập trung vào con trai nạn nhân là Cư Seo Sình. Tuy nhiên, khi bị triệu tập, Sình vờ không biết tiếng Kinh mà chỉ sử dụng tiếng Mông khiến công tác điều tra hết sức khó khăn. Hơn nữa, Sình còn biết đưa ra các bằng chứng ngoại phạm và chối tội. Trong suốt nhiều ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng đối tượng Cư Seo Sình đã cúi đầu khai nhận.

Sình khai rằng tối 8/9/2011, Sình đi chơi tại nhà một người quen trong bản và uống rượu đến khuya mới về. Khi vừa bước vào cổng đã thấy bố đẻ là ông Vần chửi bới um khắp nhà. Ông Vần chửi vợ chồng Sình té tát trong men say. Sẵn nỗi hận bố say rượu liên miên chửi bới đánh đập cả nhà khiến mẹ và anh trai bỏ đi biệt tích, nhưng Sình vẫn nén vào nhà bảo ông Vần đi ngủ.

Ông Vần không những không nghe mà bất ngờ vớ lấy khẩu súng kíp chĩa thẳng vảo mặt Sình định bóp cò. Sình sợ hãi bỏ chạy. Ông Vần vẫn đuổi theo. Sình phải quay lại giằng súng du ngã ông Vần xuống sân. Ông Vẫn vừa ngã, Sình lao ra lấy hòn đá đập liên liếp vào đầu ông Vần đến khi bố chết mới thôi.

Sau đó, Sình vào nhà nằm ngủ một lát rồi trở dậy kéo xác bố đi chôn lấp phi tang. Không lâu sau đó, thi thể nạn nhân đã được người dân phát hiện. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất điều tra vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai nhanh chóng truy tố đối tượng trước pháp luật.

Theo Thế Cường (Dân trí)