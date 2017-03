Theo MINH QUANG (TTO)



Thượng tá Nguyễn Đức Huy bị kiểm điểm vì uống rượu trong giờ làm việc, chỉ đạo cấp dưới uống rượu trong giờ trực chiến đấu. Các cán bộ còn lại bị kiểm điểm về việc uống rượu trong thời gian trực và bỏ vị trí chiến đấu. Sau khi các cán bộ này kiểm điểm sẽ phải tự nhận hình thức kỷ luật trình ban giám đốc xem xét, xử lý.Một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết công an tỉnh có lịch họp vào một buổi tối và thượng tá Nguyễn Đức Huy đến họp muộn trong tình trạng có mùi rượu và có biểu hiện say, thái độ không bình thường. Lãnh đạo chủ trì cuộc họp đã kiểm tra và thượng tá Huy báo cáo có uống rượu trên đường đi họp. Vào chiều tối trước buổi họp, thượng tá Huy đã chỉ đạo một phó trưởng PC45 Vĩnh Phúc đang trực chỉ huy và ba cán bộ của PC45 trực ca hôm đó đi uống rượu cùng. Cả năm cán bộ này đều đã thừa nhận hành vi uống rượu của mình.Vị lãnh đạo này cho biết các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng hình sự khi trực ngoài giờ phải xác định sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ vì đây là lực lượng chủ công xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra.