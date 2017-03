Va chạm ba gác, không thoát được xe ben

Cú va quẹt xảy ra làm cả hai người phụ nữ ngã xuống đường, lúc này xe ben do tài xế Nguyễn Hữu Việt từ phía sau chạy tới cán vào người chị Chi làm nạn nhân chết ngay tại chỗ, chị Thanh may mắn văng vào lề đường nên thoát nạn và bị xây xát nhẹ.



Ngay khi vụ tai nạn xảy ra chiếc xe ba gác đã rời khỏi hiện trường, xe ben dừng cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 50m. Lực lượng CSGT quận 12 đã có mặt xử lý vụ việc.



Đến hơn 10h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển đi. Các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn được cơ quan công an tạm giữ đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.





Theo Sinh Thái - Phong Phương (DT)