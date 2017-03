Va chạm giao thông bỏ chạy, tài xế bị dân truy đuổi

Từ đêm 21 đến trưa 22-5, trên mạng xã hội Facebook truyền tải clip trong đó hình ảnh thể hiện cảnh người dân và lực lượng bảo vệ dân phố truy đuổi theo một ô tô. Khi đuổi kịp ô tô người dân lôi tài xế ra khỏi xe để đánh, đạp túi bụi. Lực lượng bảo vệ dân phố phải che chắn và can ngăn, đồng thời đưa tài xế về trụ sở Công an phường An Bình để làm rõ vụ việc.



Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy.

Đến trưa 22-5, tin từ Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý vụ tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy mà hình ảnh trong clip truyền tải trên Facebook. Hiện công an đang tạm giữ La Ngọc Điền (29 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để xác minh, làm rõ về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Khoảng 20 giờ đêm 21-5, Điền điều khiển ô tô khi đến trước khu vực BV Nhi đồng Cần Thơ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều thì xảy ra va chạm với một xe du lịch. Sau vụ va chạm, Điền điều khiển xe bỏ chạy. Quá trình điều khiển xe bỏ chạy, Điền tiếp tục va chạm giao thông với 2 mô tô khác.

Người dân đã trình báo cho lực lượng bảo vệ dân phố, đồng thời dùng mô tô để truy đuổi theo xe Điền. Phải qua hàng loạt tuyến phố, người dân mới đuổi kịp và bắt giữ Điền. Lúc này vì quá bức xúc, người dân đã hành hung Điền.