Va chạm giao thông, hai cô gái lao vào đánh nhau

Clip hai cô gái lao vào đánh nhau sau va chạm. Nguồn: Youtube

Ngày 5-4, mạng xã hội facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau giữa hai cô gái sau va chạm giao thông. Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một cô gái mặc bộ đồ màu đen và một cô gái mặc đồ sáng màu đang túm tóc nhau rồi vật lộn giữa đường. Gần đó, một chiếc xe đạp điện bị đổ, nhiều mảnh vỡ và đồ vật vương vãi khắp nơi.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đi đường đã dừng lại can ngăn, một số lao vào gỡ tay hai cô gái. Tuy nhiên, bất chấp lời can ngăn, hai bên vẫn tiếp tục lớn tiếng thách thức nhau.

Phải đến một lúc sau, khi có thêm nhiều người tham gia giao thông dừng xe lại ngăn cản, hai cô gái mới chịu buông nhau ra. Thời điểm này, một trong hai người đã bị thương tích và chảy rất nhiều máu ở vùng mặt.



Hình ảnh hai cô gái lao vào đánh nhau sau va chạm. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng trăm nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến đều tỏ ra bức xúc về hành động bạo lực của hai cô gái trẻ này.

Trao đổi về vụ việc, một vị lãnh đạo Công an phường Minh Khai cho biết vụ đánh nhau giữa hai cô gái xảy ra vào chiều ngày 4-4, tại đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an phường đã vào cuộc xác minh. Đến tối cùng ngày, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc, báo cáo Công an quận Hai Bà Trưng để tiếp tục giải quyết.