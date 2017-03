Va chạm giao thông, một người bị bắn chết

Để dằn mặt đối thủ, nhóm của Ánh về chuẩn bị dao kiếm, chủ động tìm đánh Sơn nhưng không được. Biết mình bị “quây”, Sơn điện thoại cho đồng bọn mang theo vũ khí “nóng” đến nhà Ánh trả thù. Hai nhóm đối tượng giáp mặt nhau ở khu vực cửa khẩu An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Hiện trường vụ truy sát

Chúng đuổi đánh nhau suốt dọc tuyến đường Hồng Hà. Đến trước cửa số nhà 9, một đối tượng trong nhóm của Sơn bất ngờ rút súng bắn đạn hoa cải, bắn nhiều phát về phía đồng bọn của Ánh, khiến 1 người chết tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, truy bắt hung thủ gây án. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 tuýp sắt gắn dao nhọn, 4 dao kiếm các loại… Nạn nhân tử vong được xác định là anh Hoàng Hữu Đức (SN 1989), trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Đức tử vong do đạn bắn trúng cổ, làm đứt động mạch.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)