Va chạm với xe ben, hai cảnh sát nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ

Sau tai nạn, cơ quan công an cũng đã có mặt để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ 2 khẩu súng cùng bộ đàm của hai cảnh sát.



Theo thượng tá Phan Thanh Sương - trưởng phòng PC 65, hai cảnh sát Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Việt nhận được lệnh tham gia tuần tra mật phục phòng chống cướp giật tại địa bàn phường Mỹ An. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì bị tai nạn.



Hiện Phòng PC 65 đã huy động các chiến sỹ đến Bệnh viện Đà Nẵng để sẵn sàng tiếp máu cho hai cảnh sát.

Trước đó, ngày 6/8, tại địa phận phía nam Đèo Phước Tượng (Km 872+800, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TT- Huế) cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự.



Mô tô cảnh sát do thiếu úy Võ Hữu Tài điều khiển chở thượng úy Phan Văn Phúc thuộc (thuộc Đội CSGT CA huyện Phú Lộc, TT-Huế) đang tuần tra trên QL 1A hướng Đà Nẵng – Phú Lộc thì bị xe máy do Hoàng Rin, 22 tuổi, phía sau chở Trần Thanh Sang, 14 tuổi, (cùng trú tại khu vực 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) tông.



Cú va chạm mạnh khiến thượng úy Phan Văn Phúc chết sau khi được cấp cứu trong bệnh viện, còn thiếu úy Tài bị xây xát nhẹ. Hai thanh niên gây tai nạn cũng bị trọng thương.

Theo Bắc Lưu (Bee)