Va chạm với xe ben, tài xế xe ba gác tử vong

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 12-1 tại đường ĐT768, đoạn qua ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân tử vong là anh Trần Kim Anh Tâm (31 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai).



Chiếc xe ba gác sau khi xoay nhiều vòng đã văng xuống vệ đường. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tài xế Huỳnh Văn Phúc điều khiển xe ben biển số 60C-235.47, lưu thông theo hướng từ thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu) đi TP Biên Hòa. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe ba gác biển số 61L8-7152 do anh Tâm cầm lái chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe ba gác bị xoay nhiều vòng rồi văng xuống vệ đường. Hậu quả anh Tâm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng.



Chiếc xe ben đã chạm với xe ba gác của anh Tâm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh điều tra làm rõ vụ việc.